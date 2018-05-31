Лучшие сказители Осуохая соберутся на Ысыах Туймаады

Ежегодно в дни празднования Ысыаха Туймаады в местности «Yс Хатыҥ» проводится республиканский конкурс сказителей Осуохая. Победитель конкурса получает пожизненное звание «Дархан Этээччи» Республики Саха (Якутия).

В этом году конкурс сказителей Осуохая будет посвящен 125-летию со дня рождения выдающегося общественного и политического деятеля, писателя, философа, ученого-филолога, основоположника якутской советской литературы Платона Ойунского.

Организаторы конкурса – республиканское общество «Осуохай» при поддержке Окружной администрации города Якутска.

«С 2014 года конкурс сказителей Осуохайя проводится в два этапа: отборочный и финальный этапы. В этом году отборочный этап пройдет 12 июня – в День России, с 12.00 часов на территории Аллеи Осуохайя городского Парка культуры и отдыха. По итогам отборочного тура жюри конкурса отберет 12 лучших участников, которые вместе со сказителями, носящими звание «Дархан Этээччи», 23-24 июня примут участие в финале конкурса, который пройдет во время празднования Ысыаха Туймаады», — рассказал помощник председателя республиканского общества «Осуохай» Александр Тарский.

Жюри будет оценивать мастерство исполнения, содержательность и богатство текста, диапазон голоса, исполнение, четкость движения рук и ног, качество повторения текста сказителя.

По итогам конкурса будут определены победители, занявшие I, II, III места и обладатель Гран-при республиканского конкурса Осуохайя.

В прошлом году обладателем Гран-при республиканского конкурса сказителей Осуохайя стал Станислав Иванов из Мегино-Кангаласского улуса.

Все участники будут награждены ценными призами, почетными грамотами и благодарственными письмами.