Лучшие шахматисты «Кубка Победы» – команда исполнительной дирекции «Якутскэнерго»

В ПАО «Якутскэнерго», состоялся шахматный этап традиционной спартакиады «Кубок Победы».

В турнире играли семь команд: в составе каждой трое участников – двое мужчин и женщина. Представители ГРЭС, Исполнительной дирекции, Энергосбыта, «Сахаэнерго», «Теплоэнергосервиса», ЯТЭЦ, ЦЭС «скрестили шпаги» в одной из древнейших интеллектуальных игр. Партии проходили азартно, эмоционально, все шахматисты-любители до последнего хода сражались за победу.

Гаврил ШЕЛОМОВ, играющий судья соревнований, выступал за команду Энергосбыта, отметил, что в зале в этот день собрались по-настоящему преданные этому интеллектуальному виду спорта игроки.

Турнир проходил по круговой системе, то есть каждый спортсмен должен был провести шесть партий. Лидерство после первой партии принадлежало команде Энергосбыта, которая ежегодно показывает высокий уровень. После четвертой партии её обошла сборная исполнительной дирекции. В итоге с небольшим перевесом в очках команда исполнительной дирекции, в которую вошли ведущий инженер Департамента эксплуатации электрических сетей Василий ШИШИГИН, инженер Департамента по технологическому присоединению Игорь КУРЧАТОВ и ведущий инженер Производственно-технического управления Анна ВАСИЛЬЕВА, завоевала Кубок Победы!

Как отметили участники, быть первым стремился каждый, но превыше всего – дружба, которая позволила участникам отлично провести выходной.

В рамках спартакиады «Кубок Победы» в компании также проходят соревнования по стрельбе и пневматической винтовки и мужскому волейболу.