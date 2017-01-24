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Республика
23 января 2017, 18:26
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Лучшие работники награждены медалью Федерации профсоюзов республики

Без названия (1)

В год 95-летия профсоюзов Якутии Федерация профсоюзов республики учредила медаль «За доблестный труд». Согласно положению, медалью награждаются граждане за высокие достижения в труде во всех отраслях народного хозяйства, самоотверженный творческий труд, эффективное использование техники и инновационных технологий, ценные изобретения и рационализаторские предложения, трудовой вклад в строительство, реконструкцию важнейших объектов народного хозяйства. К награждению медалью Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) «За доблестный труд» представляются лица, имеющие общий трудовой стаж не менее 15 лет, членство в профсоюзе — не менее 5 лет.

Первые две медали были вручены в прошлом году на торжественном заседании, посвященном 95-летию профсоюзов Якутии. Еще две медали были вручены 20 января на хангаласской земле двум представителям прекрасного пола, многие годы своей жизни отдавшим служению выбранной профессии. Так, медалью «За доблестный труд» была награждена мастер по обслуживанию абонентов линейно-технического цеха Хангаласского района филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» Елена ЩЕЛКАНОВА. Елена Петровна – представитель трудовой династии связистов Дуглас — Прониных – Щелкановых, общий трудовой которой стаж составляет 238 лет. «Никогда не стоял вопрос о выборе профессии. Всегда знала, что буду работать в отрасли связи как мои деды, родители. Начинала работу с почтальона в родном улусе. Далее была учеба, после чего возвратилась в родной коллектив, где тружусь уже 40 лет. Люблю свою работу, понимаю всю ответственность, уважаю и ценю коллег», — сказала в работе с нами Елена Щелканова. Отметим, Елена Петровна 10-й год является председателем первичной профсоюзной организации.

chelkanova

Медалью Федерации профсоюзов республики также награждена Наталья КОЗЛОВА, электрослесарь КИПа электроремонтного цеха АО ПО «Якутцемент». «В предприятие я пришла совершенно случайно из совсем другой отрасли. В цеху нас 10 работников, я единственная женщина в коллективе. Мы, киповцы, отвечаем за бесперебойную работу производства. Сегодня, спустя 20 лет, выражаю благодарность всем коллегам, начальнику цеха, руководству предприятия за доверие, оказанное мне тогда, трудоустраивая человека из совсем другой сферы. Очень рада, что оправдала это доверие», — говорит Наталья Ивановна.

kozlova

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Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я)
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