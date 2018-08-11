Лучшие проекты якутских предпринимателей презентуют на Всероссийском конкурсе

В рамках проведения Молодежного образовательного форума «Синергия Севера» 10 августа 2018 года, прошел Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В финал конкурса вышли 17 предпринимателей, отобранных из 68 заявленных участников. Это лучшие практики начинающих предпринимателей в сфере производства, предоставления услуг, интернет и социального предпринимательства, как в центре региона, так и в самых отдаленных районах Республики. К сожалению, две номинации из шести заявленных не состоялись, по причине не явки ранее заявленных участников на презентацию своих бизнес — проектов.

Участники соответствующих направлений защитили свои проекты перед экспертным жюри.

«Федеральная программа «Ты – предприниматель» реализуется у нас в Республике уже второй год. Сегодня из семнадцати представленных проектов определены победители в четырёх номинациях, которые поедут в Москву на Федеральный этап и представят Республику. Очень мощные проекты были в сфере интернет предпринимательства, понравились проекты социальной направленности. Есть у нас молодые люди, которые озабочены тем, что люди с ограниченными возможностями не могут трудоустроиться. К примеру, есть один молодой человек, который принял на работу двадцать человек с проблемами слуха и на этом строит бизнес, выплачивает зарплату и все социальные выплаты. Интересные были проекты также в сфере строительства. Уникален проект по созданию якутских кукол. Такие проекты, я думаю, будут интересны России», — рассказывает модератор Регионального этапа конкурса, генеральный директор АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я) Наталья Альбертовна Харенко.

«Мне очень понравился конкурс, ребята все талантливые, все с огоньком в глазах. И главное меня поразило то, что они не зациклены только на том, как заработать деньги, они разрабатывают проекты, которые смогут улучшить нашу жизнь, то есть рассматривают и социальную сторону своих проектов.

И глядя на этих ребят в очередной раз прихожу к мнению, что у России есть будущее, когда есть такие талантливые ребята», — член координационного совета по предпринимательству при Главе городского округа город Якутск, Котенко Ирина Владимировна.

«Я очень благодарна организаторам, что пригласили меня принять участие в качестве жюри в таком интересном конкурсе как Молодой предприниматель России. Честно скажу, у меня после обеда было, запланировано другое мероприятие, но настолько были интересные проекты, что я в процессе все это отменила и осталась здесь до конца. Было очень много классных проектов, которые меня заинтересовали как человека, как бизнес наставника и даже как инвестора. Очень впечатлил проект с якутскими ножами. Я впервые видела нож, где есть огниво, что можно его использовать даже как в качестве розжига — это на самом деле очень круто. Планирую рассказать, своим друзьям из других регионов приобрести, эти ножи в качестве подарков. Впечатлили меня сами проекты по наполнению. Ребята выросли, уровень подготовки гораздо выше и они горят своими идеями. Я желаю всем участникам огромных успехов и только победы», — директор ООО РосПрофи, член общественной палаты Республики Саха (Якутия), Высоких Ирина Сергеевна.

Напомним, что форум «Синергия Севера» проходит с 7 по 11 августа на базе Транспортного техникума и Школы высшего спортивного мастерства в Мегино-Кангаласском улусе.

По итогам конкурса в номинации «Производство» победила Бочкарева Анна с проектом создания уникальных якутских кукол с национальными нарядами. В номинации «Сфера услуг» победителем стала Тарабукина Веранина из Момского улуса с проектом полиграфических услуг на Севере Республики Саха (Якутия). В номинации «Социальное предпринимательство» победу одержал Ядреев Владислав с социальным проектом трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В номинации «Интернет предпринимательство» победил Колодезников Арсений с мобильным приложением для детей «Сахалыы букубаар».

По остальным номинациям согласно положению конкурса: «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля» и «Франчайзинг» пройдет вторая часть Регионального этапа до конца сентября этого года. Желающие, молодые предприниматели от 14 до 30 лет, могут подать заявки на эл.почту busschool@mail.ru или по номеру 34-03-38.

По результатам Региональных этапов победители восьми номинаций — интернет предпринимательство, сельскохозяйственное предпринимательство, франчайзинг, социальное предпринимательство, производство, инновационное предпринимательство, торговля, сфера услуг — представят Якутию на Всероссийском конкурсе в конце года.

Помимо победителей конкурса «Молодой предприниматель России» разыгрывались два сертификата от наших спонсоров. Обладателями сертификатов стали Колодезников Арсений и Тарабукина Веранина. Спонсоры конкурса магазин товаров для дома и дачи «РОЗТОР» и ГАУ «Технопарк «Якутия».