Лучшие медицинские работники пройдут по красной дорожке 

Общественная премия «Народное признание» вышла на финишную прямую. Список претендентов на номинации каждый день растет. Интерактивное голосование, которое пройдет с 1 по 7 августа, определит лучших.

Страсти накаляются. Кого назовет республика? Кто пройдет по красной дорожке 21 августа?

Напомню, автор идеи – Семен Посельский, а обладателями премии «Народное признание» в области медицины в прошлом году стали семь медицинских работников.

Номинация «Верность профессии»

Васильев Борис Михайлович – врач анестезиолог-реаниматолог ГАУ РС(Я) Республиканская больница №1-Национальный центр медицины, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (кардиологическое) Клинического центра, Отличник здравоохранения РС(Я).

Номинация «Сестра милосердия»

Саввинова Евдокия Романовна — постовая медсестра туберкулезного легочно-хирургического отделения ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия».

Номинация «Наш любимый врач»

Тихонова Надежда Николаевна — заведующая инфекционным отделением для лечения больных вирусными гепатитами ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница». Отличник здравоохранения РС (Я) и РФ, Почетный работник столичного здравоохранения. Награждена Знаком признания заслуг Якутской городской думы.

Номинация «Сердце отдаю детям»

Неустроева Марианна Егоровна — врач-неонатолог первой квалификационной категории акушерского отделения новорожденных ЯГКБ. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник столичного здравоохранения».

Номинация «Во благо медицины»

Демехина Валентина Ивановна – санитарка стационарного отделения Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский кожно-венерологический диспансер». Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)”. Награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда».

Специальными призами премии были награждены:

Номинация «Профессиональное долголетие»

Корякин Софрон Павлович — врач клинической лабораторной диагностики ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница». Отличник здравоохранения РС(Я , награжден нагрудными знаками «Гражданская доблесть», «За заслуги перед здравоохранением г.Якутска», «За добросовестное служение врачебному долгу», «Гражданская доблесть указом главы РС(Я)», «380 лет г.Якутску».

Номинация «Доктор с большой буквы»

Внукова Любовь Евгеньевна — врач – офтальмолог (хирург) высшей квалификационной категории Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская офтальмологическая больница». Заслуженный врач Российской Федерации, отмечена значком «Отличник здравоохранения Республики Саха(Якутия)», благодарностью Министерства Здравоохранения Российской Федерации, награждению Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Если вы хотите узнать о Премии подробнее, зайдите на сайт Zooma.top и примите участие в голосовании.