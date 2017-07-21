Лучшие лучники Якутии встретились на стадионе «Туймаада»

В Якутске проходит лично-командный чемпионат республики. В эти дни на стадионе «Туймаада» проходит республиканский лично-командный чемпионат по стрельбе из лука, в котором принимают участие мужчины и женщины. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. В четверг, 20 июля, прошла официальная пристрелка. Сегодня — взрослые — мужчины, женщины (классический лук)

— ветераны — мужчины, женщины (классический лук)

— БЛ-50 м. (36+36 выстрелов):

— взрослые — мужчины, женщины (блочный лук)

— ветераны — мужчины, женщины (блочный лук) 22 июля, суббота 10.00 — Командные соревнования до финалов: КЛ-70 м., БЛ-50 м. 14.30 — личные встречи до финалов: КЛ-70 м., БЛ-50 м. 23 июля, воскресенье 10.30 — бронзовые и золотые финалы, альтернативная стрельба. Вход свободный. comments powered by HyperComments

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