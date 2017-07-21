Лучшие лучники Якутии встретились на стадионе «Туймаада»

В Якутске проходит лично-командный чемпионат республики.
В эти дни на стадионе «Туймаада» проходит республиканский лично-командный чемпионат по стрельбе из лука, в котором принимают участие мужчины и женщины. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.
В четверг, 20 июля, прошла официальная пристрелка.
Сегодня
— взрослые — мужчины, женщины (классический лук)
— ветераны — мужчины, женщины (классический лук)
— БЛ-50 м. (36+36 выстрелов):
— взрослые — мужчины, женщины (блочный лук)
— ветераны — мужчины, женщины (блочный лук)
22 июля, суббота
10.00 — Командные соревнования до финалов: КЛ-70 м., БЛ-50 м.
14.30 — личные встречи до финалов: КЛ-70 м., БЛ-50 м.
23 июля, воскресенье
10.30 — бронзовые и золотые финалы, альтернативная стрельба.
Вход свободный.comments powered by HyperComments