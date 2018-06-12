Лучшие легкоатлеты республики о своих планах и впечатлениях от чемпионата Якутии

Жарин, Руфов и Адасько ответили на вопросы корреспондента Sportyakutia.ru.

Михаил Жарин: «Придется отложить окончание спринтерской карьеры»

Амгинский спринтер в очередной раз стал победителем на коронной дистанции в 100 метров.

— Михаил, поздравляем с победей! Который раз ты уже завоевал звание самого быстрого легкоатлета Якутии?

— Честно, не могу точно сказать, какая по счету это моя золотая медаль чемпионата республики. Думаю, где-то около 10 побед у меня есть. Несмотря на то, что сейчас мы все находимся не в оптимальной форме, доволен показанным временем. Ведь все спринтеры готовились показать лучший результат в августе на Играх народов Якутии в Амге. Так что все были под нагрузками и ожидать отличных результатов не приходилось. Однако все готовились, конечно, и к чемпионату, который должен был быть отборочным на главный старт четырехлетия.

— Придется теперь еще год провести на тренировках, чтобы стать лучшим на домашней арене?

— В принципе я думал о том, чтобы закончить спринтерскую карьеру сразу после Игр в Амге, но, видимо, придется повременить (смеется). Буду стремиться обязательно выиграть золотые медали для своей родной команды. Сейчас я нахожусь в отпуске. А работаю я в МЧС, бойцом пожарной части №4 в Якутске.

— Думаю, даже если ты закончишь выступать на легкоатлетической дорожке, от спорта ты не откажешься. Каким видом спорта планируешь заняться? Может прикладным видом спорта?

— Конечно, от спорта я никуда, наверное, не уйду. Хотя прикладной спорт для меня не очень подходит. Скорее всего буду заниматься пауэрлифтингом. Ведь это близкий для спринтеров вид. Мы довольно много времени проводим в тренажерном зале – тяга, присед входят в наш тренировочный план. Так что, думаю, больше буду работать с “железом”.

Михаил Руфов: «Будем готовиться к первенству и чемпионату России»

Несмотря на очередной рекорд республики на дистанции в 400 метров и победу в забеге на 200 метров, лидер мужской сборной Якутии остался недоволен своим результатом.

— Михаил, рады видеть вас на домашнем стадионе. Как ощущения после финиша?

— Несмотря на победу, не очень доволен временем, который показал на дистанции в 400 метров. В принципе мне всегда сложно бывает показать лучший результат именно дома. Даже не знаю, что тому виной. Дорожка, виражи или может климат не очень подходящий. Заметные улучшения у меня всегда бывают на выезде.

— Какие теперь у тебя планы?

— Главный наш старт должен состоится в июле в Челябинске. Там пройдет первенство России среди юниоров до 23 лет. Ну а чемпионат страны по легкой атлетике в этом году должна принять Казань. Буду готовиться выступить на дистанциях в 200 и 400 метров. Но пока не очень понятна ситуация с финансированием выездных соревнований. Будем надеяться, что нам все-таки удастся принять участие в главных соревнованиях летнего сезона.

Диана Адасько: «Не люблю застаиваться на одной и той же работе»

Универсальная легкоатлетка уверенно победила на дистанции 400 метров и рассказала о своих дальнейших планах.

— Диана, поздравляем с очередной медалью чемпионата Якутии! Почему вы решили выступить именно на этой дистанции? Ведь сейчас вы больше выступаете в секторе тройного прыжка и уже выполнили норматив мастера спорта России.

— Вы знаете, я не очень люблю застаиваться на одной и той же работе. Всегда предпочитала вносить разнообразие в тренировочный и соревновательный процесс. Ведь я выступала на самых разных дистанциях в 100, 200, 400 метров. Решила в этом году выйти на дистанции в 400 метров.

— А это не сложно показывать результаты и в беге, и в прыжках?

— Да нет, если грамотно подобрать тренировочный план, выработать комплекс упражнений, то ничего сложного в этом нет. Раньше я и специализировалась на многоборье, где спортсмены выступают сразу в семи дисциплинах. Здесь есть и вертикальные, и горизонтальные прыжки, и бег на короткие и даже средние дистанции.

— Какие планы на летний сезон?

— Я должна была выступить на первенстве России среди юниоров до 20 лет в Челябинске, которое было бы для меня заключительным – со следующего сезона мне предстоит перейти в категорию молодежи. Однако ясности с финансированием пока нет. В будущем же стоит цель состояться в соревнованиях в своем возрасте и уже перейти во взрослую категорию и попасть в сборную России.