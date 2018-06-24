Лучшие кузнецы Якутии соревновались в древнем мастерстве

Якутский нож является одним из основных атрибутов народа саха. Его изготовлением занимаются сотни мастеров, но только лучшие из них решили участвовать в конкурсе кузнецов Ысыаха Туймаады.

Свое ремесло продемонстрировали семеро мастеров кузнечного дела. Каждая представленная работа обладала своими уникальными чертами, но мастер никогда не выходил за рамки древних стандартов.

Лучшей работой была признана батыйа уроженца Мегино-Кангаласского улуса, преподавателя кузнечного дела в Намском педагогическом колледже Леонида Говорова.

«Занимаюсь этим ремеслом уже более двадцати семи лет, сейчас передаю знания своим студентам. Я изготавливаю самые разные вещи — от ледорубов для подлёдной рыбалки до ножей», — поделился победитель.

В тюсюлгэ мастеров также была организована выставка кузнечных творений и различных приспособлений для их изготовления.