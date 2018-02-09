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Культура & Образование
9 февраля 2018, 17:20
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Лучшие команды Якутска представят свои IT-проекты на соревновании «CODE/CON»

Соревнование среди IT-команд «CODE/CON» — это возможность для представителей сферы высоких технологий не только обменяться опытом, но и предложить практические решения той или иной задачи. Об этом сообщил руководитель дочерней компании Алмазэргиэнбанка «АЭБ-АйТи» Анатолий Мыреев. Мероприятие пройдет 9-11 февраля в бизнес-фабрике «korobka».

«Первоначально мы должны были выступить на «CODE/CON» менторами, но потом организаторы предложили нам, как сильной команде, поучаствовать в соревновании. Думаю, подобные мероприятия помогают разработчикам переключиться с проектов, которые они ведут в основное время, на решение других задач, то есть развиваться в разных направлениях. Кроме того, появляется хорошая возможность пообщаться с коллегами, получить новые знания», — отметил Анатолий Мыреев.

По словам директора «АЭБ-АйТи», главное в подобных состязаниях –последующее внедрение лучших разработок: «Нельзя сказать, что «CODE/CON» первый и уникальный в своем роде. Нечто подобное проводилось ранее неоднократно. Однако одной из главных проблем был неприкладной характер соревнований. Сейчас же организаторы уверяют, что поставленная перед командами задача будет иметь практический характер, то есть то, что ребята сделают, должно быть внедрено и реально работать. Надеюсь, что так и будет».

Соревнование пройдет при поддержке ГК «Синет», ООО «Майтона», ООО «Аватек», ГАУ «Технопарк «Якутия», АО «Венчурная компания «Якутия», ИТ-сообщество «Future Yakutia». «CODE/CON» включает три направления:

• Community Challenge — 40-часовая разработка прототипа значимого проекта по заданной тематике для всего IT-сообщества Республики Саха (Якутия). Победителю Community Challenge предоставляется бесплатный круглосуточный доступ в бизнес-фабрику «korobka», а также денежные призы от ГК «Якстар» (1 место — 50 000 руб., 2 место — 25 000 руб., 3 место — 10 000 руб.);

• Design Fighting Challenge — Битва графических дизайнеров в формате 1 на 1, где в течение 80 минут нужно выполнить задание заказчика и презентовать свое решение. Призы на сумму от 5 000 до 10 000 рублей предоставляют заказчики;

• MyTona Challenge — Компания MyTona представит отдельное задание, где сама определит победителя и наградит ценными призами (1 место — 15 000 руб., 2 место — 10 000 руб., 3 место — 5 000 руб.).

Кроме того, участники получат призы по различным номинациям от партнеров мероприятия и смогут продемонстрировать свои способности перед лучшими IT-компаниями Якутии.

Обращаем внимание на то, что команды (от 1 до 5 человек) могут быть сформированы как заранее, так и на месте.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в телеграм: @ivvrsy

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