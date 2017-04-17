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17 апреля 2017, 18:16
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Лучшие инженерные умы будущего республики собрались в «Сосновом бору»

Лучшие будущие инженерные умы республики собрались в Центре «Сосновый бор» на профильную смену «Техногик», которая стартовала вчера совместно с партнерами из Малой компьютерной академии и Октемским лицеем республики.

В центре внимания — формирование интереса у учащихся основ технического творчества, изобретательской деятельности через стимулирование интереса и развитие у детей навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач. В программе профильной смены «Техногик» учащиеся из разных районов Республики Саха (Якутия) познакомятся с деятельностью высших учебных заведений, получат мастер-классы, специальные лекции и тренинги по робототехнике от ведущих инженеров и программистов Якутии.

На торжественном открытии участников смены поприветствовали и поздравили с открытием смены директор Октемского лицея Юрий Семенов, руководитель Малой компьютерной академии Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Василий Максимов и директор Центра «Сосновый бор» Яна Иванова.

Участники смены удивили собравшихся своими творческими выступлениями. Как оказалось, среди участников смены немало талантливых ребят, причем не только технического профиля.

Прекрасными вступлениями, дружной поддержкой зала и добрыми пожеланиями ознаменовался вечер открытия смены «Техногик». Впереди ребят ждут встречи с лекторами, мастер-классы и соревнования по робототехническим дисциплинам.

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Источник: Мария Аргунова пресс-центр ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"
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