Лучшие хомусисты Якутии померились силами

В прекрасный праздник детства, музыки, красоты, звука, радости, общения вылился II Республиканский конкурс хомусистов «Звуки предков», прошедший 20 марта в Доме Арчы. Организаторы — Национальный театр танца и Центр духовной культуры «Дом Арчы».

Игра на хомусе – самый распространённый, красивый вид традиционной культуры. Наш якутский хомус стал брендом и известен по всему миру. Появившись тысячи лет назад, этот музыкальный инструмент стал верным спутником человека и в печали, и в радости. Многие народы любят его за уникальную способность отображать состояние души человека, за возможность услышать самые разные звуки природы.

Конкурс собрал участников из Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Верхоянского, Сунтарского, Хангаласского, Намского улусов. И город Якутск был представлен многочисленными участниками.

Ровно в 10 часов утра состоялся парад участников в национальной одежде. Конкурсантов тепло приветствовала художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры РС(Я) Светлана Бессонова. В своей речи она поведала о творческой работе по сохранению и дальнейшему развитию традиционной культуры, пожелала успехов и удачи участникам.

Конкурс прошел в двух направлениях: первое – сольное исполнение, второе – ансамблевое. В начале конкурса выступили солисты в 3 возрастных категориях: младшая группа: 6 – 9 лет, средняя: 10 – 14 лет, старшая: 15 — 18 лет. Затем выступили ансамблевые исполнители. В первом этапе участники представили традиционную игру на хомусе – сыыйа тардыы, во втором – импровизацию на современную тему.

Председатель жюри – Вероника Васильевна Лыткина – преподаватель спецдисциплин Якутского музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова, отличник культуры РС(Я), члены жюри – Василена Шарина – хомусист-импровизатор, лауреат Всероссийских и международных конкурсов, Вера Черноградская – руководитель литературно-драматургической части, заслуженный работник культуры РС(Я). По итогам конкурса жюри выявило лучших.

Дипломанты младшей группы: соло – диплом I степени — Иванна Пухова (ДМШ с. Сунтар).

Дипломанты средней группы. Соло — дипломант III степени Алина Кирикова (СОШ № 1 с. Майя Мегино-Кангалсского улуса), дипломант II степени Сандра Контогорова (ДМШ с. Сунтар), дипломант I степени Лаура Сертюкова (ДМШ с. Сунтар).

Дипломанты старшей группы. Соло – дипломант III степени Егор Никифоров (г. Якутск), дипломант II степени Муся Татаринова (с. Соттинцы Усть-Алданского улуса), дипломант I степени Полина (ДМШ с. Сунтар).

Дипломанты в младшей группе среди ансамблей: дипломант II степени ансамбль «Дьырылыатта» (Намский улус, рук. Елена Иванова), дипломант степени ансамбль «Мүрүчээн» ( МБДОО № 3 с. Борогонцы Усть-Алданского улуса).

Лауреаты младшей группы. Соло: лауреат III степени — Светлана Павлова (ДМШ с. Сунтар), лауреат II степени — Рианна Сидорова (ДМШ с. Сунтар), лауреат I степени — Амалия Трофимова (Детская театральная школа Хангаласского улуса).

Лауреаты средней группы. Соло: лауреат III степени — Валерия Васильева (с. Курбусах Усть-Алданского улуса), лауреат II степени – Ангелина Петрова (ДШИ с. Намцы), лауреат I степени – Василина Саввинова – (ДМШ с. Сунтар).

Лауреаты старшей группы. Соло: лауреат III степени — Михаил Котельников (Школа Хомуса Альбины Дегтяревой), лауреат II степени — Гаврил Чириков (ДШИ п. Батагай Верхоянского улуса), лауреат I степени — Наталья Заровняева ( ЯМК им. М.Н.Жиркова).

Лауреаты младшей группы среди ансамблей: лауреат III степени — ансамбль «Көмүс дорҕоон», Школа хомуса «Этнозвук», (рук. Георгий Слепцов – Чаҕылхан). лауреат II степени – ансамбль «Одун» при детском подростковом центре г. Якутска (рук. Арина Колосова), лауреат I степени — ансамбль «Төрүт дорҕоон» (ДМШ с. Сунтар).

Лауреаты средней группы среди ансамблей: лауреат III степени — ансамбль «Утаһыннар» (с. Соттинцы Усть-Алданского улуса, рук. Анисия Копырина), лауреат II степени – ансамбль «Тыыннаах дорҕоон оһуора» (ДМШ с. Сунтар), лауреат I степени – ансамбль «Дьүрүлгэн» (СОШ с. Майя Мегино-Кангалсского улуса, рук. Василиса Никифорова).

Счастливым обладателем Гран-при стал ансамбль «Сардаҥа» с. Курбусах Усть-Алданского улуса (рук. Василий Тимофеевич Тимофеев) .

Во время заседания жюри хомусист-импровизатор, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Георгий Слепцов-Чаҕылхан провел мастер-класс игры на хомусе в кругу всех участников. И это было единение поколений под завораживающий, волшебный звук музыкального инструмента – хомус.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке. Волновались все – участники, руководители, жюри. Василена Шарина под горячие аплодисменты вручила победителям и участникам конкурса дипломы и на память о мастер-классе CD диски Георгия Слепцова Чаҕылхана «Дархан хомус» и «Чаҕылхан уота».

В ноябре 2018 г. пройдет III проект «Звездный Хомус», проводимый театром, где главными героями являются Василена и Георгий, туда планируем пригласить лауреатов этого конкурса.

Национальный театра танца и Центр духовной культуры «Дом Арчы» выражают огромную благодарность участникам, коллективам, их руководителям – Сахае Нохсоровой (с. Сунтар Сунтарского улуса), Айталине Заборовской (п. Батагай Верхоянского улуса), Ульяне Ефремовой (СОШ № 1 с. Майя Мегино-Кангалсского улуса), Елене Ивановой (ДШИ с. Намцы Намского улуса), Василию Тимофееву (с. Курбусах Усть-Алданского улуса), Туяре Алексеевой (Якутский медицинский колледж), Аксинье Копыриной (с. Соттинцы Усть-Алданского улуса) за активное участие в конкурсе и желает дальнейших успехов в популяризации игры на хомусе.