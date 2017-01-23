Лучшее детям — главный вектор развития Центра «Сосновый бор»

Годовой отчет – это своего рода «знак качества» для организации любого уровня. Он позволяет проанализировать работу за год и определить пути достижения новых задач. Отчитываться о проделанной работе в начале каждого года – стало традицией в республиканском учреждении дополнительного образования Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Но в этом году публичный отчет отличился масштабностью охвата участников – во время мероприятия была организована прямая трансляция в сети Интернет, с целью участия всех сетевых партнеров Центра и жителей республики в разработке и повышении эффективности качества предоставляемых услуг Центра. Стоит отметить, что среди партнеров сети образовательных учреждений «Сайдыы» Центра «Сосновый бор», которая была учреждена с целью консолидации учреждений образования, входят более 10 учреждений из разных стран, среди них образовательные учреждения Татарстана, Казахстана, Ульяновска, Москвы, Армении, Перми и образовательные учреждения Арктических и Северных районов. Все желающие могли в этот день присоединиться к заслушиванию отчета в режиме реального времени и задать интересующие вопросы директору Центра по телефонам «горячей линии».

Итоги деятельности Центра «Сосновый бор» в Год дополнительного образования и о будущих планах на новый год представила директор учреждения Яна ИВАНОВА. В зале присутствовали представители Министерств, Государственных надзорных органов, социальные партнеры, руководители подведомственных организаций Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), педагоги дополнительного образования, родители детского сада «Лингва», представители республиканских средств массовой информации.

В ходе презентации доклада, директор единственного круглогодичного Центра отдыха и оздоровления детей отметила, что в конце 2015 года «Сосновый бор» стал победителем конкурса «ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ», национальной программы продвижения лучших российских товаров и услуг для детей. «Знак качества «Лучшее – детям» действует еще до конца 2017 года, и полученная высокая награда позволяет нам с уверенностью говорить о том, что наш Центр может обеспечить надлежащее качество предоставляемых услуг и соответствовать всем необходимым требованиям отдыха и оздоровления детей», — добавила Яна Иванова. Также она выделила то, что в 2016 году учреждение выполнило взятые обязательства по реализации государственных услуг в соответствии с утвержденным государственным заданием на 2016 год. Центр «Сосновый бор» является координатором летнего отдыха детей в республике. В 2016 году общий охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью составил 75,5 %. За пределы республики в оздоровительные лагеря выехало более 5663 детей. Почти в два раза был перевыполнен план по выезду детей в Международный детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Океан».

Также директор Центра подробно остановилась на достижениях и основных событиях 2016 года. Так, сотрудники Центра реализовали за этот год много новых проектов, направленных на воспитание открытой, доброй, думающей личности, гражданина мира, стали участниками многих Всероссийских семинаров и лекций. «Сосновый бор» являясь с 2014 года членом Ассоциации школ Международного Бакалавриата (IB) участвовал в работе конференции международного уровня – на открытии X Международной конференции Ассоциации школ Международного бакалавриата стран СНГ. Сотрудники Центра щедро делятся полученными знаниями и опытом. Так, в конце года они стали участниками мероприятий Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и провели семинары для сотрудников образовательных учреждений Арктических и Северных районов республики.

В конце своего выступления директор наметила основные задачи на 2017 год. Среди них — развитие инновационной деятельности по всем направлениям Центра, реализация «дорожной карты» создания Международной Арктической школы в Республике Саха (Якутия), оказание информационно-методической помощи образовательным учреждениям республики и эффективное исполнение государственных заданий по организации отдыха и оздоровления детей Республики Саха (Якутия).

Все гости высоко оценили публичный отчет директора и деятельность учреждения. Директор Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения Константин Чичигинаров отметил, что главным показателем хорошей работы Центра является то, что однажды отдохнувшие здесь дети стремятся сюда попасть вновь и вновь. «Это главная оценка вашей деятельности», — сказал он.

Руководитель Центра лечебного и профилактического питания Научно-исследовательского института здоровья Северо-восточного федерального университета имени М.К.Аммосова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) Ульяна ЛЕБЕДЕВА в своем выступлении констатировала, что Центр «Сосновый бор» является куратором оздоровления и образования детей республики. Она выразила благодарность директору за работу в решении вопросов социально-экономического развития республики и отметила, что вместе с Центром выполняется много работ по оздоровлению детей и по развитию проектов по профилактике болезней. Заведующая кафедрой Медицинского института СВФУ Яна Мунхалова искренне поблагодарила директора Центра за тесное сотрудничество и рассказала, что «Сосновый бор» является клинической и научной базой Медицинского института СВФУ, благодаря чему аспиранты кафедры проводят опытно-экспериментальную работу по саморазвитию личности в многоязычной поликультурной среде.

Также партнеры, вместе с которыми проводятся тематические профильные смены и мероприятия, высказали свой положительный опыт сотрудничества с Центром и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В конце мероприятия директор ответила на поступившие вопросы от онлайн зрителей и поблагодарила всех участников публичного отчета за сотрудничество и помощь в развитии детского отдыха и оздоровления детей республики.