Лучшая реклама Чурачинского СХПК? Односельчанин похитил у пенсионерки коробку сливочного масла

Проживающая одна, в одном из поселков Чурапчинского района пожилая женщина, после вечерней дойки коров поехала сдавать молоко в сельский молокозавод. Вернувшись обратно к себе, она обнаружила, что дверь веранды ее дома взломана и коробка сливочного масла, которая там находилась, похищена. Пенсионерка позвонила в дежурную часть районной полиции.

По данному факту сотрудниками ОМВД России по Чурапинскому району «по горячим следам» был задержан 31-летний местный житель. Выяснилось, что злоумышленник в течение нескольких дней следил за домом пожилой односельчанки, установив тем самым дневной график потерпевшей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. С его слов он хотел обменять сливочное масло на алкогольные напитки. Похищенное изъято.