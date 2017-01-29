Лучшая награда-благодарность коллег

Педагоги – психологи Центра социально- психологической поддержки семьи и молодежи Алданского района Нина Воронцова и Ирина Чернакова получили многочисленные благодарственные отзывы за оказанную методическую поддержку и психологическую помощь от педагогов п. Иенгра, Золотинка, Чульман, Беркакит.

Это произошло в процессе работы коллегии Министерства спорта Р С(Я) и Министерства по развитию институтов и гражданского общества Республики в МО «Нерюнгринский район» на тему «Год молодежи: спорт и общественные инициативы – основа патриотического воспитания граждан», где специалистами Алданского центра проводились занятия по профессиональной ориентации и консультации по семейным и личным вопросам с 24 по 26 января Воронцова Н.Ю. и Чернакова И.П. участвовали в заседании общественного совета по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством Слепцовой Д.В. (руководителя отдела (аппарата) по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Р(М) КДН и ЗП при Правительстве РС (Я)); приняли участие в работе круглого стола на тему «Об основных направлениях Года молодежи» и посетили молодежные объекты Нерюнгринского района.

«Итог поездки – это обмен опытом с коллегами и получение нового багажа знаний на пути к профессиональному росту», — подвела итог поездки заведующая Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи Мария Лейченко