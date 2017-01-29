Ловушки на пути к успеху

Инициативы школьников в вопросах социальной активности, общественной деятельности и профессионального самоопределения были поддержаны Центром семейного устройства в виде профориентационного конкурса-соревнования «Дорога к успеху», который объявлен службой комплексного сопровождения ЦСУ с 23 января по 10 февраля в рамках декады по профориентации.

Очередное мероприятие конкурса под названием «Ловушки-Капканчики» подготовили и провели 27 января Яна Кафанова и Ольга Никоненкова. В ходе мероприятия стояла задача раскрыть, показать и обыграть ситуации, в которые попадает абитуриент и будущий студент в первые дни и месяцы жизни при поступлении в учебное заведение. Каждый присутствующий должен был осознать все возможные препятствия и «ловушки» на пути к получению профессиональных знаний и при решении бытовых задач.

Перед абитуриентом, роль которого исполняла Яна Юрьевна, стояла задача наладить доброжелательные, деловые и дружеские отношения с окружающими. В то же время, преодолеть соблазны большого города, не поддастся на сомнительные предложения негативных сверстников, будущих сокурсников. Необходимо было шаг за шагом приблизиться к своей цели – получению специальности.

Все присутствующие в медиацентре воспитанники придумывали всё новые и новые жизненные ситуации – ловушки, в которые может попасть будущий студент. О многих случаях из жизни студентов они слышали от своих старших товарищей, которые на каникулах отдыхали в Центре семейного устройства. Что-то подчерпнули из средств массовой информации, телевидения, интернета. Не было в этот день равнодушных в зале, потому что каждый понимал что всё, о чём шла речь коснётся каждого. Придумывались всё новые и новые «ловушки» и всё смелей и смелей ребята находили выход из создавшихся ситуаций.

И надо было видеть как тактично, умело и педагогично комментировала ведущая мероприятия Ольга Михайловна Никаненкова каждое решение ребят о выборе самого оптимального выхода из создавшейся негативной ситуации. А студент Максим всё шёл и шёл к своей цели…

Своим опытом по ходу преодоления препятствий и ловушек будущим студентом делилась Антонина Николаевна Струговец, в качестве социального педагога сопровождающая ребят в различные учебные заведения республики и Дальнего Востока. Какие проблемы появлялись в момент поступления наших выпускников в ССУЗы. Основная из которых – неподготовленность воспитанников к решению обычных бытовых проблем и простейших юридических вопросов.

Проведение профориентационного конкурса-смотра «Дорога к успеху» должно послужить выпускникам мощным стимулом задуматься о первых шагах во взрослую самостоятельную жизнь.