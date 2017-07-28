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28 июля 2017, 16:45
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Ловкач выкрал дорогой телефон прямо из кармана

Во второй отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью 29 990 рублей.

Полицейские провели комплекс мероприятий по установлению личности злоумышленника. Запись с камер видеонаблюдения, расположенных в самом торговом центре, оказалась нечеткой. Стражи порядка проверили камеры близлежащих помещений, включая уличные. Отрабатывая полученную информацию, оперативники вышли на подозреваемого.

Им оказался 40-летний уроженец Иркутской области. Со слов злоумышленника, телефон он похитил из кармана куртки потерпевшей. Женщина находилась в торговом центре и поначалу не заметила пропажу сотового. Тем временем злоумышленник скрылся. Похищенное впоследствии подозреваемый оставил себе для личного пользования.

Возбужденно уголовное дело по ч.2. ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)  
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