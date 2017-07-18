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Лошадь для якутов – священное животное. Как мы ее защищаем?

На днях в соцсетях появились две информации с жуткими кадрами фото и видеосъемки растерзанных сельскохозяйственных животных. В среду на 51 километре Покровского тракта погибли кобыла и жеребенок, водитель скрылся с места происшествия. В четверг вечером на окраине Покровска был найден труп одной кобылы, убитой ударом в голову неизвестным предметом.

В последнее время жуткие кадры с погибшими лошадьми и коровами часто появляются в сетях. Любители легкой наживы стреляют в животных, вырезают самые лучшие части, и отвозят мясо на продажу. Стали нередки и ДТП на скоростных трассах.

Как бороться с незаконным отстрелом сельскохозяйственных животных? Как минимизировать число ДТП с участием лошадей и коров? В Покровске недавно, еще до двух вышеуказанных происшествий, состоялся «круглый стол» «Безопасность сельскохозяйственных животных в условиях сельских территорий».

Проблема отстрела и ДТП в основном касается ближайших к Якутску улусов. Поэтому совсем не удивительно, что именно хангаласские коневоды объединились и провели такое обсуждение. Главный организатор – энергичная только что избранная член Общественной палаты республики, кстати, к тому же активистка «Союза табунщиков и коневодов РС(Я)»Татьяна Скрябина. Она обладает полномочиями еще и председателя Общественного совета при Отделе МВД России по Хангаласскому району, поэтому Татьяна Анатольевна пригласила руководство местного полицейского отдела к участию в «круглом столе».

Начальник хангаласской полиции Валерий Радионов сказал:

— Отстрел домашних животных – преступление трудное для раскрытия. Часто преступления совершаются ранней весной, зимой, осенью, в темное время суток, когда следы быстро заметает снег. Раньше на выезде из Хангаласского улуса стояли стационарные посты ДПС, но их, увы, ликвидировали по распоряжению головного МВД.
Вообще я считаю, что коневоды должны нанимать пастухов. Стоимость одной лошади варьируется от 60 до 90 тысяч рублей, между прочим, немаленькие деньги. Вы оставляете своих животных без присмотра. Это все равно, что пачку денег просто так на поле выбросить!

Последним замечанием Валерий Петрович вызвал шквал эмоций. Более того, многие начали «искать в глазу» полицейского то самое бревно, которое он сам не замечал. И нашли! Правда, сначала хитро поинтересовались, сколько в отделе раскрытых преступлений. Оказалось, что поступило всего 4 заявления. Раскрыто всего одно преступление. Погибли 6 голов скота.

Участник «круглого стола» Петр Лазарев:

— Я представитель главы крестьянского хозяйства Ксенофонтова. 20 февраля 2017 года в местности «Алар» злоумышленники расстреляли пять лошадей. Пострадало сразу два собственника: три головы принадлежали КФХ Ксенофонтова и две — СХПК «Эргистэр». Две жеребые кобылы были убиты, одну из них разделали, увезли, вторая осталась лежать. Одного раненого жеребца, по заключению ветеринара, пришлось потом забить. Две кобылы были ранены.
По горячим следам, благодаря содействию самого владельца, преступление удалось раскрыть, а что в результате? Уголовное дело было возбуждено по статье 158 «Кража» и по нему проходит всего одна кобыла. А как же погибшие остальные лошади? И как же раненые животные?

Дело с убитыми животными выделено в отдельное производство и числится нераскрытым. Тогда как отстрел был произведен в одно время в одной местности и имеются следы только одной машины «Нива». СХПК «Эргистэр» вообще получили отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления и незначительности материального ущерба.

С подачи правоохранительных органов злоумышленники практически ушли от ответственности, хотя нанесли крестьянским хозяйствам огромный ущерб. Две кобылы были жеребые и дали бы приплод, это никак не учитывается. Был конец февраля, лошади практически пережили суровые морозы.

По вашим словам пострадали всего 6 лошадей, а на самом деле гораздо больше!

Хотелось бы, чтобы министр внутренних дел и прокурор республики обратили на это дело внимание и взяли под личный контроль. Если люди, которые так жестоко расправляются с лошадьми, будут отвечать по минимуму, то преступления подобного рода будут продолжаться…

Член Общественного совета Хангаласского улуса Валерий Артюшкин предложил такие методы борьбы с такими живодерами:

— При главе Анатолие Добрянцеве эта тема была тоже актуальна, тогда в весенне-осенний период улус выделял транспорт и ГСМ, силами общественников, крестьян, при поддержке ОМОН мы выезжали в рейды. И ловили же таких преступников! Люди в бронежилетах, касках и автоматами производили на них огромное впечатление, на всю, как говорится, жизнь. Думаю, такую практику нужно возродить.

Потом участники «круглого стола» плавно перешли к теме ДТП с участием сельскохозяйственных животных. Когда слово взял начальник ОГИБДД ОВД по Хангаласскому улусу Ньургун Шелковников, стало понятно, что гибнут не только лошади и коровы. Такие происшествия очень опасны и для человека! В 2015 году произошло 7 подобных ДТП, где один человек погиб, пострадало 8 лошадей. В 2016 году произошло 17 ДТП, в которых пострадали 4 человека, 11 лошадей, 6 коров. В 2017 году произошло 2 ДТП, пострадали 4 лошади.

Оказывается, виновным могут признать не водителя, а хозяина животного. Ньургун Николаевич рассказал о вступившем в силу решении Арбитражного суда республики об обязании выплатить автомобилисту компенсацию за поврежденную машину.

Шелковников рассказал о последнем инциденте с водителем, который ехал с ысыаха. Он ехал в нетрезвом состоянии с большой скоростью в темное время суток, врезался в табун лошадей. Пострадали три кобылы и жеребенок.

Тамара Осипова была там же на «круглом столе». Она рассказала, что ее копытное хозяйство несет убытки не в первый раз. Пять лет назад злоумышленники убили ее лошадей. До сих судится и не может получить компенсацию, хотя виновные найдены.

НьургунШелковников:
— Я лично считаю, что лучшим решением проблемы было бы дорожное ограждение, как это практикуется в других городах, и хотелось бы, чтобы хозяева скота нанимали пастухов.

Тамара Осипова:
— У меня уже есть пастухи, но все равно физически невозможно круглые сутки следить за животными. Сейчас, конечно, мы усилили дежурство…
И.о. главы МО «Город Якутск» Егор Варламов, пользуясь тем, что на «круглом столе» собрались коневоды, призвал хозяев не запускать лошадей в город Покровск. Оказывается, на днях дикий табун чуть не затоптал двоих детей.
Лучшее решение практически любой проблемы — это профилактика. Участники «круглого стола» стали предлагать разные меры. ГИБДД уже давно установило знаки, предупреждающие водителей, что впереди сельскохозяйственные животные. На трассе стоит огромный билборд с просьбой сбавить скорость.

Член Общественной палаты РС(Я) Татьяна Скрябина продемонстрировала серёжки для скота. У них светоотражающее покрытие. И в темноте водители могут увидеть копытных издалека.

— Серьга стоит примерно 50 рублей, а лошади намного дороже. Мы не просим вас покупать такие серёжки, просто напишите нам заявку, кому сколько нужно. В качестве эксперимента мы готовы предоставить светоотражающие серьги на безвозмездной основе, на основании заявлений от хозяйств. Результат будет налицо, уже в течение года можно увидеть реальную картину, насколько обезопасит серьга животное.

Увы, энтузиазма такой щедрый подарок у хозяев лошадей не вызвал. И «спасибо» никто не сказал. Наверное, к новшеству они отнеслись настороженно. Управление сельского хозяйства в лице начальника Андреева Сергея сказал: поддержим инициативу и переговорим с хозяйствами.

Глава КФХ «Алаас» Николай Кардашевский сказал:

— Лошадь для якутов – священное животное. Даже на нашем гербе есть лошадь. Но почему же мы законодательно не защищаем ее, почему не ужесточаем ответственность за нанесение ей вреда?

Николаю Николаевичу разъяснили, что ужесточить наказание может только федеральный законодатель.

Итогом «круглого стола» стало принятие ряда обращений: первое — к министру ВД Якутии В.Н.Прокопенко о взятии под контроль уголовных дел по незаконному отстрелу животных, второе — к республиканским законодателям с просьбой рассмотрения возможности разработки законопроекта об особом статусе якутской лошади, как символа Земли Олонхо, третье – к коневодам Хангаласского улуса с призывом принять активное участие в проекте с внедрением светоотражающих серёжек.

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Источник: Саргылана КЫЧКИНА, Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
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