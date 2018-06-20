ЛОРП: Выполнение плана перевозок за май составило 102%

На селекторном совещании по итогам деятельности ОАО «ЛОРП» за 5 месяцев текущего года, генеральный директор Сергей Ларионов озвучил главные вопросы, на которые стоит обратить внимание в оставшемся периоде навигации.

По итогам мая в целом по пароходству отправлено 183 тыс тонн грузов , в том числе нефтепродуктов наливом 58 тыс тонн, сухогрузов 125 тыс тонн. Выполнение плана перевозок составило 102%. В сравнении с этим же периодом прошлого года перевезено на 10 тысяч тонн больше, в основном, за счет нефтепродуктов наливом.

Было запланировано перевезти в мае 50 тысяч тонн каменного угля, однако из-за позднего прохождения ледохода в устьевой части реки Алдан, флот из Жатая не смог прийти в Джебарики-Хая в сроки. Отправлено всего 38 тысяч тонн, но недостающие объемы будет восполнены в июне.

Валовая производительность грузового флота, по сравнению с прошлым годом, возросла на 17 процентов.

Надо отметить, что средний эксплуатационный период за май этого года больше на 7 процентов, чем 2017 году, при этом грузооборот на 18 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Навигация 2017 года идет в плановом режиме. В ходе радиосвязи, принимавшие участие руководители структурных подразделений и капитаны озвучили проблемные вопросы, возникающие у флота. Все они будут разрешены в кратчайшие сроки.

Руководители отметили хорошую работу флота, отработавшего на Амге и Вилюе. «Экипажам большое спасибо за удовлетворительную работу в мае текущего года. Всему флоту желаю отработать в оставшемся периоде, не сбивая темпов» — сказал Сергей Ларионов по итогам совещания.