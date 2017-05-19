ЛОРП: Строительство двух барж проекта ROB07 близится к завершению

С целью определения объемов выполненных работ строительства двух несамоходных нефтеналивных барж проекта ROB07 на «Верфи братьев Нобель» города Рыбинска, завод посетил заместитель главного инженера по судостроению ОАО «ЛОРП» Р.Н.Благодаров.

Напомним, киль барж был заложен еще в 2012 году, но финансовая ситуация внесла свои коррективы и ход строительства несколько раз приостанавливался. Благодаря грамотному менеджменту руководства ЛОРПа, их строительство было продолжено.

И уже 4 октября 2016 года «Верфь братьев Нобель» спустила на воду головное судно серии из двух несамоходных нефтеналивных барж.

Концепт баржи разрабатывался в соответствии с результатами НИР «Разработка концептуальных проектов специализированных танкеров и сухогрузных судов в целях гарантированного завоза грузов в арктические районы России», выполненной Морским Инженерным Бюро для Федерального Агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ.

Справка: Несамоходная нефтеналивная баржа проекта ROB07 — Стальная однопалубная несамоходная нефтеналивная баржа, с двенадцатью грузовыми и двумя отстойными танками, предназначенная для перевозки нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки груза, без жилых помещений. Обеспечивается одновременная перевозка 2 сортов груза. Длина – 95,2 м, ширина – 16,8 м, высота- 5 м.

По информации заместителя главного инженера по судостроению ОАО «ЛОРП» Р.Н.Благодарова, на сегодняшний день первая баржа готова на 99%: «Готовы системы, корпус, электрическое насыщение. В начале июня начнутся швартовые и ходовые испытания. После подписания акта приема-передачи, мы примем баржу. А пока ведутся документационные работы, устраняются незначительные замечания РРР».

Что касается второй баржи такого же проекта, то она готова на 96%. Швартовые и ходовые испытания на ней планируются в середине июня. Как только поставщик доставит мелкие недостающие запчасти, баржа будет готова к испытаниям.

По завершению строительства барж, после процедуры переоформления документов, ориентировочно в сентябре этого года, их доставят в Якутск.