ЛОРП — призер конкурса «Миллион цветов»

В минувшие праздничные дни Окружная администрация города Якутска подвела итоги конкурса «Миллион цветов» на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление территорий в направлении «Цветущий Якутск».ПАО «ЛОРП» приняло участие и заняло призовое 3 место и денежный сертификат.

Отметим, что в конкурсе участвовало 9 предприятий: первое место присуждено Якутскому республиканскому наркологическому диспансеру, второе – АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии». А среди объектов торговли и услуг не нашел конкурентов и занял первое место Якутский хлебокомбинат.

Здание Ленского пароходства расположено в архитектурном ансамбле площади им. Орджоникидзе в самом центре г.Якутска, и это ко многому обязывает. С каждым годом озеленение прилегающей территории пароходства становиться всё лучше. Сотни различных цветов, растущих в красивых вазонах, всегда ухожены и являются украшением пл. Орджоникидзе. А отвечает за чистоту и порядок прилегающей территории Служба по эксплуатации инфраструктуры ПАО «ЛОРП», руководит которой Данил Аянот. Озеленение территории курирует заведующая хозяйством Якутского участка Службы по эксплуатации инфраструктуры пароходства Валентина Дуплик, именно с её лёгкой руки цветы благоухают и радуют глаз не только горожан, но и работников предприятия, потому что внутренний двор, где располагается хозблок и гаражи также украшены сотнями разнообразных цветов. Пароходство несколько раз за последние 10 лет становилось призером за озеленение и образцовое содержание прилегающей территории.

Впервые конкурс «Миллион цветов» стартовал в Год труда по инициативе главы города Якутска Айсена Николаева. Благодаря общим усилиям в Год труда в округах и пригородах было посажено более одного миллиона цветов.

В Год новаторства на конкурс было подано 35 заявок. Комиссия окружной администрации, осмотрев все заявленные объекты, определила победителей и призеров по шести номинациям, а также обладателей четырех специальных призов. Учитывались целостность композиции, разнообразие ассортимента высаженных растений, применение элементов ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм, новизну идеи и нестандартность примененных решений.