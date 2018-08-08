«ЛОРП»: план по перевозкам грузов выполнен

7 августа в ПАО ЛОРП прошло радиосовещание, на котором подведены итоги выполнения плана перевозок грузов за 7 месяцев текущего года. По оперативным данным план в целом выполнен. На связи с пароходством были практически все транзитные суда, находящиеся на линиях, руководители структурных подразделений от Осетрово до Белой Горы.

Отправлено 730 тысяч тонн грузов, в том числе нефтепродуктов наливом 200 тысяч тонн, сухогрузов 530 тысяч тонн, что составляет 56 процентов от навигационного плана перевозок.

Рост перевозок, по сравнению с прошлым годом достигнут по вывозу каменного угля с шахты Джебарики-Хая, по песчано-гравийной смеси собственной добычи, нефтепродуктов наливом из Осетрово, нефтяного котельного топлива из Олёкминска.

По состоянию на 1 августа, в эксплуатации находилось 182 единицы флота пароходства, в том числе 34 буксирных теплохода. По сравнению с прошлым годом затраты флота сократились на 15 процентов.

В июле открылась Арктическая навигация с прибытием первого танкера в Тикси (24 июля танкера «Ленанефть-2003» с нефтяным котельным топливом). В текущую навигацию завоз грузов в Арктические районы предстоит выполнить в объеме 280 тысяч тонн, и уже отправлено 100 тысяч тонн (35 %). В завозе сегодня участвуют 65 единиц транспортного флота, среди них: ледокол, буксирные теплоходы, сухогрузные и нефтеналивные суда, плавучие краны.

Руководство ПАО ЛОРП, подводя итоги радиосовещания, призвало судоэкипажи внимательно относиться к требованиям безопасности судовождения, экологической и производственной безопасности, охране труда и здоровья членов экипажей, не допускать транспортных происшествий и успешно завершить навигацию 2018 года.