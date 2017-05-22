ЛОРП: Первый теплоход с грузом прибыл в Якутск!

Сегодня в Якутском речном порту речники встретили первое судно, прибывшее в Навигацию — 2017 из Киренска Иркутской области. Напомним, в прошлом году первый теплоход пришвартовался к речному порту 24 мая.

По сложившейся многолетней традиции, встреча экипажа «СОТ-1131» состоялось в торжественной обстановке.

Капитан теплохода Александр Прошутинский отрапортовал генеральному директору ОАО «ЛОРП» Сергею Ларионову о благополучном выполнении рейса Киренск-Якутск с 1,5 тысячей тонн груза.

В своем поздравлении министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Семен Винокуров отметил, что прибытие теплохода именно в Николин день, в первый день лета, стало символичным для всех речников.

— «Навигация – это очень ответственный короткий период, когда необходимо доставить в нашу республику жизненно важные грузы. В ближайшее время начнется доставка грузов по Амге и Вилюю, а также начнется доставка грузов в арктические районы. Несмотря на климатические и гидрологические условия региона, речники всегда справляются с поставленными задачами. Думаю, что навигация этого года также будет завершена успешно» — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Семен Винокуров.

Капитан теплохода «СОТ-1131» Александр Прошутинский получил из рук министра благодарственное письмо министерства транспорта РС (Я) и ценный подарок.

А президент Торгово-промышленной палаты РС (Я) Владимир Членов обратил внимание присутствующих на то, что первое судно прибыло сразу после дня Полярника: «Полярник и речники Ленского бассейна – неразрывно связаны, ведь наши речники доставляют груз в арктические улусы, проходят севморпуть, а значит и они в какой-то степени полярники. А доставлять грузы в арктические районы могут только сильные духом и смелые люди» — отметил он.

Генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей Ларионов поблагодарил капитана Александра Прошутинского за то, что он аккуратно и безопасно провел свой теплоход и прибыл в запланированные сроки. Также он сказал, что «сегодня перед речниками стоит цель по 100%-ному выполнению поставленных задач. В 2016 году, несмотря на суровые гидрологические условия, ОАО «ЛОРП» выполнил весь объем перевозки грузов». Сергей Ларионов выразил надежду, что и в этом году навигация пройдет успешно!

Экипажу «СОТ-1131» от имени коллектива Пароходства подарили морозильную камеру и мясорубку.

Справка: капитан теплохода «СОТ-1131» Александр Прошутинский закончил Новосибирский институт водного транспорта. С 1991 года служит на флоте. На «СОТ — 1131» начинал рулевым мотористом в 2007 году.

Тем временем, на сегодняшний день, ЛОРПом уже отгружено 70 тысяч тонн, в том числе 28 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 42 тысячи тонн сухогрузов.

Только в мае планируется отправить 165 тысяч тонн грузов, в том числе 48 тысяч тонн нефтепродуктов наливом и 117 тысяч тонн сухогрузов.

В настоящее время в эксплуатации находится 84 единицы флота.