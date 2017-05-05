ЛОРП: Дневник навигации-2017

Судоходная обстановка Информационным бюллетенем ФБУ «Администрация Ленского бассейна» на участке Усть-Кут – Киренск открыта 3 мая, что на 6 дней раньше, чем в 2016 году. Надо отметить, что уровни воды в этом году, по состоянию на указанную дату, в Усть-Куте ниже на 10 см.

На третий день открытия судоходной обстановки в движении от Осетрово до Киренска находится 20 единиц флота ОАО «ЛОРП» грузоподъемностью 28 000 тонн тоннажа. В основном, это суда, которые следуют в Осетрово под погрузку генеральными грузами и нефтепродуктами наливом. Надо отметить, что за последние сутки глубины на верней Лене снизились на 20 см и составляют 280 см.

Первый состав из Осетрово отправлен 4 мая. Это буксирный теплоход «Анабар», где экипажем руководит опытный капитан Владимир Зайцев. У него на буксире баржа МП-2599 с грузами для строительства трубопровода «Сила Сибири», которые будут доставлены до Пеледуя.

В этот же день с зимнего отстоя из Киренска в Осетрово вышел буксирный теплоход «Нюя» с баржей МП-2507.

Готовится к выходу в рейс флот Пеледуйской базы технической эксплуатации флота.