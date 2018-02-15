Лопнула еще одна популярная у якутян пирамида

Сегодня, 14 февраля, появилась информация о том, что лопнула еще одна пирамида, популярная среди якутян.

Речь идет о проекте Currency Global, который отличался в Якутии агрессивной рекламой.

Сегодня пользователи, зашедшие на сайт увидели следующее объявление. На самом деле, конечно, Роскомнадзор не блокировал сайт. Этой уловкой организаторы замаскировали скам проекта.

Currency Global – это классический лохотрон, обещавший высокую доходность в размере до 3,5 % ежедневно. Это достаточно много. Людям предлагалось инвестировать в международные проекты, в том числе зарабатывать на обмене валюты.

Отличительной чертой проекта было то, что организаторы и региональные представители тщательно скрывались. На сайте не было контактов, не было адресов и явок. И разумеется, информация о гендиректоре, намеревавшемся открыть офис в Якутске, была очередной уткой перед скамом.

Проект работал с сентября прошлого года, в это время он запустил довольно удобную онлайн-платформу. В Якутск пришел примерно в это время, но активное продвижение началось после краха платформы «Максирайз». Его рекламировали популярные якутские паблики, была организована массовая рассылка в мессенджерах и соцсетях. На этой неделе уже появились советы о том, чтобы пользователи срочно вывели деньги.

Как выяснил SakhaDay, несмотря на агрессивное продвижение, а может и благодаря этому, у Currency Global было мало вкладчиков в Якутске. Напуганные скамом предыдущих платформ пользователи не торопились доверять свои деньги очередному лохотрону. Но, к сожалению, реклама активно распространялась в улусах республики и многие из неискушенных жителей поверили в возможность урвать куш без особых усилий. Так, у одного из «региональных представителей» насчитывалось около 10 тысяч подписчиков, все они из районов Якутии.

В который раз повторим, что законы, по которым работают подобные схемы, одинаковы: как только приток новых рефералов иссякает, сразу же прекращается оплата старым вкладчикам. Никто не знает, когда это произойдёт, но все хайпы рано или поздно закрываются.