Лоббизм Федота Тумусова

Федот ТУМУСОВ в своей страничке в FACEBOOK поделился следующим:

«Сегодня я выступал на пятом конгрессе «Право на лекарство», организованном Лигой защиты пациентов. Говорили, конечно, много и о разном, но я хотел бы обратить внимание на одну важную вещь: Минздрав всерьез задумывается о том, чтобы, помимо закона об обращении лекарственных средств, в России возник закон и об обеспечении лекарственными средствами.

Разница, конечно, огромна: одно дело, когда государство контролирует, как продаются лекарства, и совсем другое — когда государство гарантирует пациентам их получение. Это то самое лекарственное страхование, о котором я уже говорил здесь. Не знаю, потребует ли оно в итоге 500 миллиардов рублей в год, или сумму все же удастся уменьшить (мы работаем над этим), но дело необходимое. И отрадно, что она обсуждается уже всеми экспертами как ближайшее будущее, а не как отдаленная перспектива.

А все дело в том, что важно просто поверить в то, что проблема может быть решена. Точно так в мае 2012 года Президент поверил в то, что социальное положение врачей и учителей может быть улучшено, издал майские указы — и все чиновники стали работать над их реализацией. Кстати — об этом я говорил и на Конгрессе — 70% идей, вошедших в эти указы, были предложены именно «Справедливой Россией». А это о чем-то да говорит.

Сейчас — перед мартом 2018 года — мы получаем новую возможность повлиять на будущее страны, заложить свои идеи в основу ее дальнейшего развития, как это уже было в 2012 году. Над этим работает и Комитет Думы по охране здоровья с его специалистами — бывшими главврачами, заместителями губернаторов — прекрасными профессионалами — и «Справедливая Россия».

Только вчера мы внесли законопроект о борьбе с диабетом в России и защите прав больных им. Это важно не только для них самих, но и для всей страны, ее экономики. Если человек здоров — он зарабатывает деньги, платит налоги, делает свой вклад в общее благосостояние.

Кроме того, мы работаем над законопроектами об охране здоровья детей, продумываем совместно с Лигой защиты пациентов отказ от страховых компаний в медицине и передачу их функций в фонд ОМС. Тут нужно честно признать, что страховщики работают не так, как было задумано, а выступают ненужными посредниками, забирающими себе часть государственных денег.

Наконец, мы лоббируем (говорю об этом с гордостью) уже внесенный в Думу правительством законопроект о телемедицине: он произведет в нашей сфере настоящую революцию.

Так что и дел, и идей у нас множество, и я верю, что мы сможем довести их до воплощения в жизнь».