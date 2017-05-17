Лишь арест имущества побудил гражданина оплатить «пьяный штраф»

Судебные приставы взыскали штраф за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения только после ареста имущества, принадлежащего нарушителю.

В декабре 2016 года мировой судья города Якутска, рассмотрев протокол по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», назначил гражданину О. наказание в виде лишения водительских прав на один год и шесть месяцев, а также постановил взыскать с него штраф в размере 30 тысяч рублей.

Добровольно исполнять постановление суда гражданин не желал, в связи с чем в феврале 2017 года в отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по г.Якутску было возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав арестовал имущество должника и вручил требование о добровольном погашении административного штрафа в течении 5 дней. В результате проведения исполнительных действий, задолженность была оплачена в полном объеме.