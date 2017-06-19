Лилия Расторгуева – лучший социальный педагог республики

Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) определены победители конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания 2017 года» Республики Саха (Якутия).

Конкурс – значимое для социальной сферы мероприятие, направленное на повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров. В 2017 году конкурс прошел в седьмой раз.

Рассмотрение конкурсных работ проходило по 20 номинациям. В номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» победила наша коллега, социальный педагог ГКУ РС(Я) «Мегино-Кангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Расторгуева Лилия Васильевна.

Лилия Васильевна работает социальным педагогом с 2002 г. С 2012 г. является заведующей полустационарным отделением социально-педагогической и психологической поддержки семьям и детям. Целью работы отделения является адресная помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Коллектив ГКУ РС(Я) «Мегино-Кангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» сердечно поздравляет Лилию Васильевну с победой в конкурсе. Пусть радость и благодарность тех, кому Вы оказали помощь, кого поддержали в трудную минуту, придаст Вам сил и энергии для новых успехов на благо людей!