Лилиана Васильева — первая вице-мисс «Мисс УИС»

Во Владивостоке прошел второй этап всероссийского ведомственного конкурса — «Мисс УИС». В нем приняла участие сотрудница УФСИН Якутии Лилиана Васильева, завоевав титул «1-ой Вице-Мисс». Начальник Управления лично побеседовал с конкурсанткой, успешно представившей региональное ведомство.

В федеральном этапе всероссийского конкурса среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы приняли участие победительницы регионального отборочного тура. УФСИН России по Республике Саха (Якутия) представила психолог группы психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции, лейтенант внутренней службы Лилиана Васильева. Конкурсанткам было необходимо показать свой профессиональный уровень и проявить себя в творческих номерах, продемонстрировать навыки физической подготовки, а также пройти ряд испытаний в творческой части конкурса.

По результатам в финале второго этапа конкурса «Мисс УИС» звание «1-ой Вице-Мисс» присудили сотруднице регионального ведомства Лилиане Васильевой. Помимо этого, представительнице УФСИН Якутии была присвоена номинация «Мисс Вдохновение».

Начальник Управления, полковник внутренней службы Владислав Дзюба, лично побеседовал с конкурсанткой, успешно представившей региональное ведомство. Он поздравил Лилиану Васильеву с присвоением титула «1-ой Вице-Мисс» и победой в номинации «Мисс Вдохновение», а также поблагодарил ее за достойное выступление на федеральном этапе всероссийского конкурса, пожелав дальнейших успехов и высоких достижений в службе и творчестве.