Ликвидированы размывы на трассе «Колыма»

Федеральные дорожники продолжают контролировать ситуацию на пострадавших от паводков участках автодороги Р-504 «Колыма» в Оймяконском и Чурапчинском улусах Якутии.

Так, на 1065 км, 1085 км, а также на участке км 142 – км 144 указанной трассы организовано круглосуточное дежурство специалистов подрядной организации, в распоряжении которых находится 15 единиц дорожной техники.

На данный момент все размывы ликвидированы, дорожники оперативно восстановили земляное полотно. Проезд обеспечен в полном объеме.

На всех участках трассы, пострадавших от паводковых вод, планируется провести берегоукрепительные работы, а на отрезке км 142 – км 144 в настоящее время проводятся работы по капитальному ремонту.