Ликвидация последствий паводка – на особом контроле правительства

Руководство Усть-Майского улуса и главы пострадавших от весеннего паводка наслегов должны осознавать свою ответственность за своевременность и качество проведения работ по ликвидации последствий стихии, подчеркнул исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ, открывая совещание в администрации муниципалитета, передает Секретариат Председателя Правительства РС(Я).

По его словам, главы должны взять под личный контроль все мероприятия по преодолению последствий паводка: «Вопрос находится на постоянном контроле и мониторинге у руководства республики, вся информация врио главы Айсену НИКОЛАЕВУ и мне поступает в ежедневном режиме. Жилье, социальные и жизненно важные объекты, линии теплоснабжения и энергетики, дорожная инфраструктура должны быть восстановлены в полном объеме».

«Мы сегодня посетили три населенных пункта, ознакомились с ходом аварийно-восстановительных работ. Хочу отметить, что в целом работы ведутся: территории убираются от мусора, принесенного водой, в зданиях вскрыты полы, идет просушка, проветривание, инфраструктура восстанавливается», – сказал глава кабинета министров.

Пострадавшие граждане уже получили финансовые средства, выделенные правительством республики. На оказание единовременной материальной помощи 575 жителям Усть-Майского улуса направлено 2 млн 875 тысяч рублей, еще 9 млн 250 тысяч рублей – в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.

Владимир Солодов также обратил особое внимание на персональную ответственность представителей правительства, закреплённых за пострадавшими районами и населёнными пунктами. Он подчеркнул, что закрепленные чиновники будут отвечать за весь комплекс аварийно-восстановительных работ в курируемом населённом пункте – будут следить за тем, чтобы работа была выполнена в полном объёме и в срок, чтобы выделяемые средства расходовались в соответствии с целевым назначением и давали целевой эффект. Ответственные должны отследить всю цепочку логистики по доведению строительных материалов до пострадавших районов. За Усть-Майским районом закреплен председатель Госкомитета по занятости населения Степан МОСКВИТИН.

Исполняющий обязанности главы Усть-Майского улуса Василий ИЛЛАРИОНОВ доложил о принимаемых мерах. Он обозначил те объекты, которые по разным причинам не были включены в план аварийно-восстановительных работ. В частности, в план не вошли ремонт автодороги Кюпцы – Тумул, восстановление дамбы в Кюпцах, ограждения авиаплощадки. В Эльдикане требуется ремонт моста на 8-ом километре. В селе Эжанцы будут восстанавливать три дамбы, но между двумя из них образовалась впадина, по сути, это четвертая дамба.

«Конечно, все эти вопросы мы отрабатываем с кураторами. Просим правительство рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств», – сказал Илларионов.

По его словам, были определенные проблемы с заключением договоров с подрядными организациями, но сейчас они решены, работы начаты, на этой неделе подрядчики получат аванс.

Первый вице-премьер правительства Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ отметил, что в ходе встреч с жителями сел Кюпцы, Эльдикан, поселка Усть-Мая выявился круг достаточно острых вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время.

«Во-первых, люди не очень довольны тем, как организована диспансеризация населения. Они просят увеличить срок пребывания в наслегах выездных медицинских бригад. Сейчас медики приезжают в населенный пункт на день, образовываются очереди, не все желающие успевают пройти осмотр, получить консультации. Во-вторых, необходимо продумать вопрос о проведении здесь выездного заседания суда по искам пострадавших от паводка граждан. В-третьих, необходимо в кратчайшие сроки решить проблему со связью», – сказал Колодезников.

Он также напомнил, что социальные объекты должны быть восстановлены к 25 августа, так как с 1 сентября должен начаться учебный процесс.

С информацией об организации летнего отдыха и оздоровления детей из пострадавших населенных пунктов выступил заместитель министра образования Эдуард КОНДРАТЬЕВ. По его словам, всего этими мероприятиями должны быть охвачены более 600 детей из 14 муниципальных образований, 174 из них, в том числе 31 ребенок из Усть-Майского улуса, уже поправили свое здоровье. В данное время группы детей находятся в оздоровительном лагере «Радуга» под Якутском, также задействован лагерь «Дружба». Некоторые юные жители пострадавших населенных пунктов съездили во всероссийские центры «Орленок» и «Океан».

«Уже 72% детей получили оздоровление, до 31 августа мы охватим всех. На особом контроле держим вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних», – добавил Кондратьев.

В ходе совещания ряд вопросов членам правительственной делегации задала народный депутат республики Ирина ЕНТОРОВА. В частности, она рассказала, что в селе Белькачи проблемы со связью и телевидением, транспортным сообщением, такая же проблема в селе Усть-Миль. Депутат также подняла вопросы о переселении граждан из аварийных домов, дороговизне авиабилетов, качестве ремонта автомобильной дороги Амга – Усть-Мая.

Владимир Солодов пообещал взять на заметку ситуацию в селе Белькачи. Глава кабинета министров сказал, что на личный прием к нему приходила жительница Усть-Маи, которая по программе переселения из аварийного жилья въехала в новую квартиру, которая также является аварийной.

«Ситуация действительно сложная, я в нее погрузился, разрешить ее быстро не получится. В улусе остаются представители Минстроя, Службы госзаказчика, они еще раз изучат, осмотрят жилье. Срок гарантийных обязательств застройщика еще не вышел, будем решать вопрос», – сказал и.о. премьер-министра.

Отвечая на просьбу главы Эжанского национального наслега Романа ВИНОКУРОВА помочь с ремонтом взлетно-посадочной полосы, Алексей Колодезников подчеркнул, что документы нужно подавать своевременно:

«Если вы рассчитываете получить финансовые средства на те или иные работы, должны понимать, что есть определенные сроки, которых нужно придерживаться. Единственное, что могу посоветовать – попробуйте отработать с представителем Минтранса».

Адвокат пострадавших от паводка граждан Виктор ЗВАРИЧ поинтересовался, возможно ли организовать в селе Эльдикан выездное заседание суда по искам, так как приняты документы от 110 человек из 55 семей. Владимир Солодов заверил, что будет подготовлено ходатайство в Верховный суд РС(Я).

Ведущий специалист-архитектор Людмила САРМИНА выступила с просьбой продлить сроки завершения ремонта в детском саду «Чебурашка» до 30 сентября, на что был дан однозначный ответ главы кабинета министров: «Это невозможно. Все образовательные учреждения должны 1 сентября приступить к работе».

Алексей Колодезников был еще жестче: «Усть-Майский – не арктический улус, где сложная транспортная схема. Работайте, составляйте график производства работ, успевайте – мы будем следить».

Завершая совещание, Владимир Солодов еще раз напомнил об общей и персональной ответственности за своевременное и качественное проведение аварийно-восстановительных работ.

Восстановление республиканских дорог после паводка идет по графику

Между тем, в Управлении автодорог республики отмечают, что восстановительные работы в пострадавших семи районах идут без отставаний от намеченного срока, передает ЯСИА.

В Якутии весенним паводком разрушено 12,2 км автомобильных дорог республиканского значения в Амгинском, Усть-Майском, Чурапчинском, Таттинском, Кобяйском, Усть-Алданском и Среднеколымском районах. Объем ущерба составил 95 млн рублей.

«После обследования разрушенных автодорог и ценовой экспертизы мы заключили контракты с подрядными организациями и начали восстановительные работы. В настоящий момент исполнение контрактов идет довольно ровно», — сообщил ЯСИА заместитель генерального директора ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» Алексей ФЕДОРОВ.

Сейчас на линейных объектах идет отсыпка земляного полотна и устройство дорожной одежды. Работы полностью выполнены на участках автомобильной дороги «Амга» в Усть-Майском районе, в Кобяйском улусе восстановлены подходы к мостовому переходу через р. Хатынг-Юрях. Кроме того, на днях установлен временный мост (САРМ) через р. Хотуя на автодороге «Бетюн» в Амгинском улусе. В дальнейшем планируется построить капитальное сооружение с финансированием из федерального бюджета в рамках ликвидации последствий паводка.

Собеседник агентства подчеркнул, что правительством и минтранспорта республики поставлена задача до конца июля завершить работы по линейным объектам, до конца августа — по искусственным сооружениям.

В настоящее время решен вопрос финансирования восстановления дорог местного значения из республиканского дорожного фонда по соглашениям с муниципальными образованиями. Со своей стороны Управление автодорог оказывает на местах консультативную помощь в составлении документации по организации дорожных работ.