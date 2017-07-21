LIKE – центр в Якутске! Концентрат 12.0

Приглашаем Вас на 3-дневную конференцию Аяза Шабутдинова «Концентрат 12.0» в г. Якутске.

В этот раз он пройдет под девизом: «Нам нужен мир. Желательно весь».

Сразу хотим предупредить, что программа очень интенсивная, так что нужно прийти подготовленным к большому потоку информации и, конечно, с позитивным настроем!

В субботу объединяем два дня конференции в один, окончание примерно в 00:00 ч. – 01:00 ч., связано с разницей в часовых поясах.

У нас будет кофе.

Программа

22 июля / Суббота

• Регистрация 11:30

• Начало (1й день конференции в записи от 21 июля): 12:00

• 7 шагов по изменению себя

• Запуск бизнеса

• Перерыв: 15:00 – 17:00

• Начало (прямая трансляция 2го дня конференции): 17:00

• Привлечение инвестиций

• Постановка целей

• Поиск своего продукта

• Окончание: 01:00

23июля / Воскресенье

• Начало: 17:00

• Как начать без опыта

• Как снизить риск

• Большая идея

• Окончание: 01:00

На «Концентрате» Вы получите шквал новых знаний и инструментов, мотивацию, которая заставит действовать прямо сейчас! Расширите свое восприятие мира, познакомитесь с новыми техниками и инструментами, получите отличный заряд энергии, а также за небольшие деньги очень продуктивно проведете выходные.

Сможем лично познакомиться, расскажем о грядущих мероприятиях нашего центра, станете частью бизнес-сообщества.

Интенсив пройдет 22-23 июля по адресу: г. Якутск, переулок Энергетиков, 2а. (Бизнес-инкубатор). Более подробная программа на сайте: https://likebz.ru/concentrat/

Будем рады видеть!

Для записи на конференцию звонить по телефону 8(914)823-91-80.

Цена 21.07. 2800-00; цена 22.07-23.07 3000-00; АКЦИЯ «1+1»