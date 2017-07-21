LIKE – центр в Якутске! Концентрат 12.0

Приглашаем Вас на 3-дневную конференцию Аяза Шабутдинова «Концентрат 12.0» в г. Якутске.
В этот раз он пройдет под девизом: «Нам нужен мир. Желательно весь».
Сразу хотим предупредить, что программа очень интенсивная, так что нужно прийти подготовленным к большому потоку информации и, конечно, с позитивным настроем!
В субботу объединяем два дня конференции в один, окончание примерно в 00:00 ч. – 01:00 ч., связано с разницей в часовых поясах.
У нас будет кофе.
Программа
22 июля / Суббота
• Регистрация 11:30
• Начало (1й день конференции в записи от 21 июля): 12:00
• 7 шагов по изменению себя
• Запуск бизнеса
• Перерыв: 15:00 – 17:00
• Начало (прямая трансляция 2го дня конференции): 17:00
• Привлечение инвестиций
• Постановка целей
• Поиск своего продукта
• Окончание: 01:00
23июля / Воскресенье
• Начало: 17:00
• Как начать без опыта
• Как снизить риск
• Большая идея
• Окончание: 01:00
На «Концентрате» Вы получите шквал новых знаний и инструментов, мотивацию, которая заставит действовать прямо сейчас! Расширите свое восприятие мира, познакомитесь с новыми техниками и инструментами, получите отличный заряд энергии, а также за небольшие деньги очень продуктивно проведете выходные.
Сможем лично познакомиться, расскажем о грядущих мероприятиях нашего центра, станете частью бизнес-сообщества.
Интенсив пройдет 22-23 июля по адресу: г. Якутск, переулок Энергетиков, 2а. (Бизнес-инкубатор). Более подробная программа на сайте: https://likebz.ru/concentrat/
Будем рады видеть!
Для записи на конференцию звонить по телефону 8(914)823-91-80.
Цена 21.07. 2800-00; цена 22.07-23.07 3000-00; АКЦИЯ «1+1»comments powered by HyperComments