фото: Мичил ЯКОВЛЕВ / из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Лига выпускников СВФУ (ЯГУ) запустила официальный сайт премии «Признание», подведение итогов которой состоится 23 июня на первом Съезде выпускников. Организаторы сообщают, что официальная страница призвана упростить процесс регистрации заявок, прием которых продлен до 14 мая.

Найти достойного кандидата для первой премии «Признание» – это ответственный шаг и в то же время самый легкий, отмечает исполнительный директор Лиги выпускников СВФУ (ЯГУ) Евгений МАМОНТОВ. «Каждый из нас наверняка знает хотя бы одного выпускника нашего университета, который своим профессионализмом, талантом, трудолюбием и общественной деятельностью заслужил быть номинированным на эту премию. Это может быть заслуженный профессор или преподаватель, оставивший теплый след в памяти своих воспитанников, исследователь или студент, добившийся успехов в науке, административный работник, спортсмен или общественный деятель», – делится он.

Участником может стать любой выпускник ЯГУ-СВФУ. Его могут выдвинуть коллеги или же лично сам выпускник. «Премия призвана сплотить нас, найти единомышленников и отметить успехи и достижения наших номинантов. Мы должны основать традицию чествования успехи наших выпускников и передать ее будущим поколениям», – считает Евгений Мамонтов.

15 мая после оглашения списка номинантов на сайте премии «Признание» стартует общественное интернет-голосование, где могут принять участие все желающие.