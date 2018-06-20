Лига отцов Якутии за учреждение Дня отца в России

Во многих странах мира в третье воскресенье июня отмечается День отца, в России официальная дата празднования Дня отца не установлена.

Данный вопрос был поднят на II Съезде отцов Республики Саха (Якутия), который прошел в апреле 2017 года. В целях реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года, отмечая весомый вклад отцов в социально-экономическое, культурно-историческое и общественно- политическое развитие страны, была принята резолюция об установлении общероссийского праздника – День отца.

День матери на официальном уровне в России празднуется с 1999 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. Согласно Конституции Российской Федерации институт отцовства, материнства и детства имеет равный правовой статус.

Нужно упомянуть, что в 20 субъектах России уже празднуют День отца. День отца в Республике Саха (Якутия) празднуется с 1999 года в первое воскресенье апреля.

«Отцы Якутии благодарны Первому Президенту Республики Саха (Якутия), уважаемому Михаилу Ефимовичу Николаеву, за учреждение еще в 1999 году Дня Отца в Республике Саха (Якутия). Это стало началом масштабной государственной политики по повышению роли отца в семье и обществе, и дал импульс развитию общественных организаций, направленных на повышение престижа отцовства и родительской ответственности.

На сегодняшний день наша организация объединяет более 300 Советов отцов и мужчин, которые ведут многогранную работу на местах по укреплению института семьи, повышению статуса и роли отца и пропаганде здорового образа жизни.

Лига отцов Якутии считает, что учреждение Дня отца в стране станет одним из примеров реализации правительственной Концепции развития семейной политики до 2025 года. Большинство россиян признает значимость семейных праздников (День матери, День семьи, любви и верности), отмечая, что такие дни помогают задуматься о семейных ценностях. Учреждение Дня отца позволит обществу не забывать о том, что в воспитании детей отцы играют не менее важную роль, чем матери»,- Председатель ОО «Лига отцов Якутии» Айхал Габышев.