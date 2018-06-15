Лига отцов Якутии за создание в Якутии летних инклюзивных лагерей

15 июня в стенах городской библиотеки «Мир приключений» прошла социальная акция для несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — «Наставничество».

Организаторами выступили общественная организация «Лига отцов Якутии» во главе Айхалом Габышевым и федеральный партийный проект «Крепкая семья».

«Наставничество» — социальный проект Лиги отцов Якутии, направленный на оказание всесторонней помощи и поддержки несовершеннолетним детям из неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Главная цель проекта – воспитать в ребятах чувство патриотизма, ответственности, инициативности, самостоятельности, оказать им помощь в личностном самоопределении. Важно, что в рамках данного проекта наставники и дети встретятся еще не один раз. Наставники будут находиться рядом с теми, кто нуждается в поддержке.

Кроме представителей Лиги отцов Якутии во встрече приняли участие председатель Общественной Палаты Республики Саха (Якутия) Алексей Егорович Сергучев и заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Савва Анатольевич Михайлов.

В ходе оживленной беседы, Председатель женского совета Автодорожного округа г. Якутск, Алеся Кондратьева высказала интересное предложение по досугу и отдыху детей с ограниченными возможностями:

«В нашей республике огромное количество детей исключены из общественной жизни. Дети с инвалидностью отстранены от общества. Они учатся в специальных школах или на дому, летом проходят реабилитацию в специальных санаториях – в итоге они не участвуют в полной мере в процессе социализации. Этой ситуации существует альтернатива – инклюзивные лагеря, это когда дети с инвалидностью отдыхают в летних лагерях вместе со своими сверстниками без инвалидности.

Нужно подчеркнуть, что в Республике Саха (Якутия) ведется активная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и в Якутске имеются очень хорошие санатории, где есть все необходимые условия для полного лечения и отдыха наших детей. Например, проект «Харысхал+» организует такие лагеря и действительно вносит свой значительный вклад в развитие доступной среды. Среды, в которой каждый ребенок сможет чувствовать себя равным.

Предлагаю на базе летних лагерей открыть корпус или выделить квоты для детей с ограниченными возможностями, чтобы они чувствовали себя полными и радовались наравне со здоровыми детьми.

Как мать, я хочу, чтобы наши дети с ограниченными возможностями жили, учились, общались, творили в социуме на равных, без барьеров. Мы хотим, чтобы наше общество стало инклюзивным –обществом, где люди с инвалидностью на равных включены во все общественные процессы, а не находятся в изоляции, их понимают и принимают такими, какие они есть».

Выслушав, организаторы посчитали необходимым довести данное предложение до соответствующих исполнительных органов.

В заключение встречи председатель Лиги отцов Якутии Айхал Габышев поблагодарил всех присутствующих и коллективу библиотеки «Мир приключений» за теплую и плодотворную беседу и вручил ребятам волейбольные мячи.