Лига отцов Якутии стал попечителем реабилитационного центра

08 июня 2017 года во Всероссийский День социального работника придавая важное значение защите прав несовершеннолетних, необходимости улучшения условий жизни и воспитания несовершеннолетних, а также установлению делового партнерства ГКУ РС (Я) «Усть-Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в лице директора учреждения Сталины Даниловой и Общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия), в лице председателя Айхала Габышева подписали соглашение о сотрудничестве.

«Лига отцов Якутии» стал попечителем ГКУ РС (Я) «Усть-Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Как попечитель будет решать следующие задачи:

— осуществляет деятельность, направленную на создание благоприятных условий для развития личности несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

— организует проведение культурно-массовых, образовательных, досуговых, спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ среди детей, подростков и их родителей;

— осуществляет реализацию совместных программ и проектов социально-культурного, духовно-нравственного, патриотического, трудового воспитания несовершеннолетних;

— проводит встречи, семинары, круглые столы, конференции по обмену опытом специалистов в сфере воспитания несовершеннолетних;

— оказывает психологическую, социальную и иные виды помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, состоящим на профилактическом учете в ГКУ РС(Я) «Усть-Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

— организует посещение семей, состоящих на профилактическом учете в ГКУ РС(Я) «Усть-Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».