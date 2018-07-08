Лига отцов Якутии: с Всероссийским Днем семьи, любви и верности!

Дорогие якутяне!

От имени общественной организации «Лига отцов Якутии» примите самые искренние поздравления с замечательным семейным праздником — Всероссийским Днем семьи, любви и верности!

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности, культурные традиции.

С каждым годом укрепление института семьи приобретает все большее значение на уровне государства. На эти цели направлены приоритетные национальные проекты и программы. Руководством республики многое делается для укрепления института семьи и ее поддержки, сохранения традиционных семейных ценностей, улучшения демографической ситуации.

Дорогие жителя Якутии, пусть этот праздничный день продолжит добрые традиции в ваших семьях, подарит еще одну возможность собраться всем поколениям семьи вместе, станет днем счастья и любви!

Желаем Всем здоровья, добра и благополучия!

С уважением, Айхал Габышев Председатель ОО «Лига отцов Якутии»