Лига отцов Якутии провела Форум отцов в Олекминском улусе

25 и 26 июня 2018 года общественная организация «Лига отцов Якутии» с рабочим визитом посетила Олекминский улус, чтобы провести Форум отцов. Основной целью форума являлось встреча с отцами Олекминского улуса для дальнейшего развития и укрепления отношений.

В форуме приняли участие глава МР «Олекминский район» Виктор Николаевич ВАСИЛЬЕВ, заместитель главы района по социальным вопросам Наталья Павловна ФОКИНА, главы и заместители глав наслегов, а также отцы улуса.

Встреча проходила в формате круглого стола, где за разговором поднимали разные темы, от глобальных до конкретных проблем отдельных семей. В рамках форума психологические советы по воспитанию детей дала главный специалист отдела организационно-методической и воспитательной работы Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Анна СЕРГЕЕВА.

Исполнительный директор Лиги отцов Якутии Албан СТРЕКАЛОВСКИЙ ознакомил участников форума с деятельностью организации и от имени Председателя Лиги отцов Якутии Айхала ГАБЫШЕВА выразил благодарность руководству Олекминского улуса за многогранную работу в укреплении института семьи и особо отличившимся отцам улуса вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

В ходе визита руководство Лиги отцов Якутии посетила одиноких отцов по домам и вручила детям спортивные инвентари.

На сегодняшний день Лига отцов Якутии охватывает более 300 Советов отцов и мужчин со всех уголков Якутии и является самой многочисленной общественной организацией Республики Саха (Якутия). С 2007 года проводит масштабную работу в республике по укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей, повышению статуса и роли отца в обществе, а также по пропаганде здорового образа жизни.