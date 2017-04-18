«Лига отцов Якутии» получила высокую оценку в Москве

11 апреля 2017 года Айхал Габышев встретился с Председателем Союза отцов России, Депутатом Государственной Думы РФ Александром Геннадьевичем Сидякиным и проинформировал о II съезде отцов Якутии, который прошел 5-6 апреля в Якутске.

Александр Геннадьевич высоко оценил уровень организации II съезда отцов Якутии и отметил Лигу отцов Якутии как лучшую отцовскую организацию, опыт работы которого может стать примером для всех субъектов России.

Айхал Габышев согласно резолюции II съезда отцов Якутии предложил Председателю Союза отцов России оказать содействие в исполнении следующих пунктов резолюции на уровне Правительства РФ и Государственной Думы РФ:

— переименование названия Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей на Комитет Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи и детей;

— установления в Российской Федерации ежегодного праздника — День отца.

Председатель Союза отцов России обещал оказать содействие в реализации данных пунктов. Также на встрече с Председателем Союза отцов России затрагивались другие актуальные вопросы развития отцовского движения в Российской Федерации.

В конце встречи Александр Геннадьевич поблагодарил за визит и обещал летом посетить Якутию.