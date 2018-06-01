Лига отцов Якутии: Дети – наше будущее!

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с подрастающим поколением!

От имени Лиги отцов Якутии искренне поздравляю Вас с Международным праздником – Днём защиты детей!

Этот теплый и светлый праздник напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности, которую мы несем за юное поколение. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы дети росли в атмосфере любви, заботы и понимания.

Дети – наше будущее, а значит, будущее республики и страны. Наша общая задача – сохранить в них светлые качества, воспитать их целеустремленными, честными, просвещенными людьми, любящими родную республику и свою страну.

В День защиты детей хочется поблагодарить и поздравить с этим замечательным праздником всех матерей, которые заботятся о своих детях, всех отцов, которые защищают их и берегут, всех бабушек и дедушек, которые любят своих внуков и дорожат ими.

От всей души желаем, чтобы наши дети каждый день открывали для себя только любовь и счастье. Пусть они всегда будут здоровы и благополучны, пусть сбудутся все их самые смелые планы, мечты и надежды!