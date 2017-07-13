Лидеры детских СМИ Якутии и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве

На пресс-конференции III слёта ЕДД «Стремление» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Детским издательством «Кэскил» и Общественным объединением «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» Республики Казахстан.

Лидеры детских СМИ будут сотрудничать по двум направлениям работы: согласно соглашению открываются специальные рубрики (обмен статьями юных корреспондентов) в научно-методическом журнале «ЖасStar» (Казахстан) и в газете «Юность Севера» (Якутия), юнкоры двух сторон будут иметь одновременно статус юного корреспондента Республики Саха (Якутия) и Республики Казахстан. Второе направление сотрудничества – проведение совместных мероприятий по линии Медиашколы (онлайн пресс-конференции, семинары, мастер-классы).

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор Детского издательства Анжелика Андреева и Президент Общественного объединения «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» (веб-сайт www.zhuldyz.kz), главный редактор республиканских научно-методических журналов «ЖасStar», «Ребёнок и право», «Педагогический бюллетень» и республиканских газет: детская «ЛИДЕР», молодёжная «ЛИДЕР плюс….» и педагогическая «Педагогический вестник» Елена Дмитриенко. Стороны отметили, что ключевой целью взаимодействия является поддержка юных журналистов. Кроме того, существенные усилия в рамках реализации соглашения будут направлены на организацию профориентационной работы, повышение их мотивации для выбора специальностей и обучения в вузах Якутии и Казахстана.

В рамках соглашения будут проводиться онлайн-курсы для юнкоров в формате мастер-классов, тренингов, вебинаров, пресс-конференций. Кроме того, участники соглашения планируют совместное участие в таких масштабных событиях, как Медиафестиваль в Казахстане, Слёт юнкоров в Якутии, а также организацию совместных мероприятий. Так, рассматривается возможность обмена юнкоров по интенсивной образовательной программе медиашколы.

«Сотрудничество с «Кэскил» имеет особое значение как для обмена опытом, так и для подготовки своих будущих кадров. Для нас очень важно стать частью истории детских СМИ, вырабатывать новые пути взаимодействия, быть полезными другим регионам и странам, получить опыт новых направлений, уважать прошлое (иметь свой музей на примере музея редакции газеты «Кэскил») и думать о будущем, на примере Медиакшолы детского издательства, это направление имеет большой потенциал и перспективы. Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнула Елена Дмитриенко.

«Выстраивание взаимодействия с развитыми регионами и странами является приоритетной задачей детского издательства, поскольку в основе — решение новых задач в современном мире. Такой подход позволяет быть впереди, сравнивать проделанную работу и наметить будущие планы, максимально ориентироваться на текущие и перспективные задачи. Поэтому мы благодарим нашего социального партнёра ЕДД в лице Геннадия Охлопкова за возможность познакомиться с гостями слёта ЕДД. Также, приглашаем к сотрудничеству другие организации, регионы и страны. Мы всегда открыты новому!», — отметила Анжелика Андреева.