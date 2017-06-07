Лидеры Армянской общины Якутии заявили, что осуждают своего земляка-обувщика

Обувщик Карен МАРТИРОСЯН после освобождения из-под ареста предстанет перед судом армянской общины. Об этом заявил председатель Союза армян Якутии Андраник НАВОЯН на собрании, прошедшем 6 июня в Армянском культурном центре. Он подчеркнул, что речь идет о публичном осуждении и порицании поступка Мартиросяна, сообщает сегодня News.Ykt.Ru.

На собрание были приглашены члены армянской общины, представители министерства по развитию институтов гражданского общества, Общественной палаты Якутска и СМИ. Участники дискуссии пришли к заключению, что виновники инцидента понесли наказание и конфликт сведен на нет.

Председатель Союза армян Андраник Навоян сообщил, что Мартиросян не является членом армянской общины. «Он просто проживает в городе Якутске, имеет свое дело, работает сам по себе», — подчеркнул Навоян.



Напомним, что несколько дней назад ролик, распространенный по интернету, вызвал бурю негодования общественности. В сюжете видно, как в обувном киоске, принадлежащем, как позже выяснилось, предпринимателю Карену Мартиросяну, распылили краску в лицо местному бомжу.

Вскоре один из лидеров движения «Ураанхай» Тургун ПОПОВ устроил самосуд, явившись в этот киоск, и испачкав краской лицо обувщику Карену Мартиросяну, и распространив этот сюжет так же по интернету. В своем фейсбуке Тургун Попов написал, что понимал, что совершает противоправный поступок, но пошел на него намеренно.



МВД Якутии и городской суд Якутска занимались обоими нарушителями. Оба признали свою вину и получили административные наказания: обувщик Карен Мартиросян арестован на пять суток, ураанхаю Тургуну Попову назначен штраф в тысячу рублей.

Инцидент получил широкий общественный резонанс, в дискуссиях поднимается и национальный вопрос. Представители общественности требуют проверки работы обувных и фруктовых киосков, ужесточения получений разрешений от иностранцев на работу в Якутии. Так или иначе, выходка обувщиков усложнила жизнь их землякам в Якутии.



Тем более, что представители этой диаспоры не в первый раз испытывают терпение якутян. Общественность этой весной поднимала проблему с многоэтажкой, застройщиком которой является фирма Гамлета ПЕТРОСЯНА.



В 2011 году общественность Якутии была возмущена преступлением Ваника НЕРСИСЯНА, изнасиловавшим якутскую студентку и выбросившим ее на мороз. Девушка стала инвалидом, а Нерсисян мог избежать ответственности, если бы толпы молодежи не наводнили центральную площадь Якутска, требуя навести порядок.



Наконец, дело Евгения ГРИБЧАТОВА, рассмотренное в суде этой весной. Водителю автобуса Сасуну АРУГУНЯНУ, спровоцировавшему смертельное ДТП, удалось скрыться в Армении и избежать всех неприятностей.