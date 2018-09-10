Лидером по явке в Арктике стал Оленекский улус

Средняя явка в 14 арктических улусах — 66,1%
По итогам Единого дня голосования в Якутии выполнили гражданский долг 48,96% избирателей. В 14 арктических улусах средняя явка составила 66, 1%, досрочно проголосовали 3143 северян.
Безоговорочным лидером избирательной гонки по уровню явки стал Оленекский улус с 89,48%, на втором месте находится Анабарский улус – 78,17%, в Жиганском улусе на избирательные участки пришли 69,26% избирателей.
Уровень активности избирателей в арктических улусах Якутии:
Оленекский район –89,48%;
Анабарский улус – 78,17%;
Жиганский улус – 69,26%;
Эвено-Бытантайский улус– 63, 62%;
Верхоянский улус – 62,39%;
Аллаиховский район — 49%;
Булунский район – 52%;
Момский улус – 64, 49%;
Абыйский район – 60, 34%;
Верхнеколымский район – 60, 22%;
Среднеколымский улус – 59, 41%;
Усть-Янский район– 58, 26%;
Нижнеколымский район -57,56%;
Оймяконский улус – 44, 28%.
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