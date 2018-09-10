Лидером по явке в Арктике стал Оленекский улус

Средняя явка в 14 арктических улусах — 66,1% По итогам Единого дня голосования в Якутии выполнили гражданский долг 48,96% избирателей. В 14 арктических улусах средняя явка составила 66, 1%, досрочно проголосовали 3143 северян. Безоговорочным лидером избирательной гонки по уровню явки стал Оленекский улус с 89,48%, на втором месте находится Анабарский улус – 78,17%, в Жиганском улусе на избирательные участки пришли 69,26% избирателей. Уровень активности избирателей в арктических улусах Якутии: Оленекский район –89,48%; Анабарский улус – 78,17%; Жиганский улус – 69,26%; Эвено-Бытантайский улус– 63, 62%; Верхоянский улус – 62,39%; Аллаиховский район — 49%; Булунский район – 52%; Момский улус – 64, 49%; Абыйский район – 60, 34%; Верхнеколымский район – 60, 22%; Среднеколымский улус – 59, 41%; Усть-Янский район– 58, 26%; Нижнеколымский район -57,56%; Оймяконский улус – 44, 28%. Источник: Пресс- служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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