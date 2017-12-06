Лидер якутских женщин Альбина Черепанова занимается спортом в Новой Зеландии

Директор Якутского фондового центра, председатель регионального отделения общероссийской политической партии «За женщин России» Альбина Черепанова в настоящий момент путешествует по Австралии и Новой Зеландии. По слухам, гостит у дочери с зятем и нянчится с внуками.

Альбина Прокопьевна находится в отличной физической форме и с удовольствием демонстрирует стойку на локтях в одном из заграничных спортзалов.

Как известно, лидер якутских женщин успевает везде, и даже взяла под свою личную опеку Карину Чикитову – девочку, которая 12 дней блуждала в якутской тайге.