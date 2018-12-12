Лицо с криминальным прошлым терроризировал жителя Якутии

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) получены сведения о том, что преступная группа, действовавшая на территории г. Удачного и п. Айхала Мирнинского района, возможно причастна еще к одному преступлению.

Установлено, что в мае 2018 года между жителями г. Удачного возник конфликт, в результате которого одному местному жителю нанесены существенные телесные повреждения. Для урегулирования возникшей ситуации привлечен уроженец Верхневилюйского района М., ранее судимый за убийство. Лицо с криминальным прошлым вместе с неизвестными лицами в отношении обидчиков совершили физическое воздействие.

За свои услуги М. потребовал у местного жителя крупную сумму денег. После поступивших угроз применить насилие в отношении него и членов семьи, а также сжечь движимое и недвижимое имущество, мужчина выплатил денежные средства.

В октябре 2018 года М. снова потребовал крупную сумму денег, при этом дал два месяца на сбор необходимой суммы.

По данному факту ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, что ранее в отношении организатора группы М. возбуждено уголовное дело по аналогичной статье УК РФ, в рамках которого избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу. В настоящее время в отношении другого участника группы, занимавшегося поиском потенциальных жертв, так же избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.