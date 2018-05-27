Лето! Время пить квас «Сделано в Якутии»! Покупайте в сети супермаркетов «Алмаз»!

Наконец-то настали первые летние дни, когда хочется ездить на природу, на дачу, гулять по улицам нашего города! И конечно же, в жаркую погоду встает вопрос, чем утолить жажду? Вариантов много, но настоящим патриотам, любителям хорошего вкуса мы рекомендуем квас «Якуцкий» и квас «Витаминный» с брусникой от ФАПК «Якутия». Неоднократный победитель российских конкурсов, победитель «100 лучших товаров России», квас с многолетними традициями! Квас от ФАПК «Якутия» всегда можно купить в сети супермаркетов «Алмаз».

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