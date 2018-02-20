Лето в «Your Camp»: иностранные языки, спорт, творчество

«Your Camp» (Твой Кэмп) Красная поляна. Детский и молодежный Клуб активного отдыха (Сочи, Красная Поляна, на базе Комплекса отдыха «Беларусь»)

Мультиязычный клуб Your Camp открыт для всех , кто увлекается изучением иностранных языков, интересуется традициями разных стран Мира и кто просто любит активный отдых! Основной язык в смене — английский. При наборе группы от 10 человек дополнительно будут проводиться испанский и французский языки. Уточняйте при бронировании, каким языком хочет заниматься ребенок.

Этим летом будет все: от спорта до кулинарных дней, творческих студий, вокала, хореографии, театральных постановок и экскурсий.

Студии для ежедневного посещения:

Танцевальная.

Спортивный танец и классическая хореография.

Творческие и арт-студии.

Дети осваивают современные техники рисования, а также работу с бумагой (папье-маше, квиллинг, карвинг, коллажи и пр.), с пластическими материалами, шитье, вязание, вышивание и др.

Дети осваивают современные техники рисования, а также работу с бумагой (папье-маше, квиллинг, карвинг, коллажи и пр.), с пластическими материалами, шитье, вязание, вышивание и др. Спортивная студия.

График заезда (15 дней/14 ночей):

1смена: 17.06-01.07.2018

2смена: 01.07-15.07.2018

3смена: 15.07-29.07.2018

4 смена: 29.07-12.08.2018

59 990 РУБ.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 5 разовое питание, страховка, трансфер аэропорт-Клуб-аэропорт, 2 экскурсии, ежедневное посещение бассейна, ежедневная развлекательная и спортивная программа, ежедневное (кроме воскресенья) 3 академических часа обучение английскому языку, 360 часов ежедненого общения с носителями языка (живой англйский).

Подробности можете узнать у нас, «Тур Люкс»:

Тел.: 740-940

Тел.: 42-54-96

What`s app: 8964-420-93-95

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Ждем вас по адресу:

Кирова, 18, блок В, оф.103

пн-пт с 9:00 до 19:00

Суббота с 10:00 до 17:00

Воскр.- ВЫХОДНОЙ