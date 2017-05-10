Летняя языковая школа «Березка» открывает новый сезон – 2017

УЧИ АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО И ВЕСЕЛО!

ГОТОВЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ В ЯЗЫКОВОМ ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «БЕРЕЗКА»

Языковой лагерь Березиной Т.И. рад сообщить, что в этом году будет много нового из опыта Голландских лагерей, а носителями языка будут выступать ее внуки – учащиеся английской школы!

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ – самое подходящее место отдыха ребят: там всегда интересно, шумно и весело. Но как сделать выбор среди множества предложений?



В нашем лагере «БЕРЕЗКА» ваш ребенок будет изучать не только английский, культуру и традиции стран изучаемого языка, но также японский язык.

Вас ждут занятия по вокалу, современные танцы, конкурсы, викторины и различные мероприятия.

А также мы окружим вашего ребенка вниманием и заботой и научим общаться друг с другом, что очень немаловажно в наш век компьютеров и технологий!



Приглашаем учащихся с 1 по 10 класс на следующие сезоны:

1 сезон: 5 июня — 19 июня

2 сезон: 3 июля — 17 июля

3 сезон: 7 августа — 21 августа



Запись по тел: 8924-569-89-22 (WhatsApp) Елена Анатольевна

8914-290-07-64 (WhatsApp) Татьяна Иннокентьевна

Наш Инстаграм: berezina_english_fun

Адрес: пр.Ленина, 1 этаж 3, каб.309 Центр для детей и юношества