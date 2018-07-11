Летняя коллекция в магазинах «Камелек»

Набор для пикника «Здравствуй лето!»
Набор для пикника — это отличное приспособление не только для любителей комфортного отдыха на природе, но и для тех, кто предпочитает устраивать барбекю для друзей у себя на даче.
Включает в себя четыре тарелки, два глубоких кытыйа, четыре чорона и столовые приборы:Вилки, ножи и ложки, все что надо!И все это великолепие умещается в плетеной корзине с крышкой и ручкой.
Одноразовая посуда
Лето, ах, лето! Природа уже распускает свои силы, цветут растения и благоухают деревья, покрываясь густой щеленой листвой, а мы выходим на природу или на дачу.
И специально для Вас предлагаем одноразовую посуду в национальном стиле
⭕Салфетки
⭕Тарелки
⭕Скатерть
⭕ Стаканы
Собрались по ягоды?
В июле во всех уголках страны поспевают ягоды: ароматные, сладкие, душистые.
Если идете собирать ягоды, Вам обязательно понадобится Ведерко с крышкой в национальном стиле от компании «Камелек».
Наши адреса:
Проспект Ленина, 36 70-52-72
ТЦ «Айсберг», 2 этаж 70-54-70
Крестьянский рынок, 1 этаж 70-75-52
ТРК «Азия», 1 этаж 71-27-02
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.