Летняя коллекция в магазинах «Камелек»

Набор для пикника «Здравствуй лето!»

Набор для пикника — это отличное приспособление не только для любителей комфортного отдыха на природе, но и для тех, кто предпочитает устраивать барбекю для друзей у себя на даче.

Включает в себя четыре тарелки, два глубоких кытыйа, четыре чорона и столовые приборы:Вилки, ножи и ложки, все что надо!И все это великолепие умещается в плетеной корзине с крышкой и ручкой.

Одноразовая посуда

Лето, ах, лето! Природа уже распускает свои силы, цветут растения и благоухают деревья, покрываясь густой щеленой листвой, а мы выходим на природу или на дачу.

И специально для Вас предлагаем одноразовую посуду в национальном стиле

⭕Салфетки

⭕Тарелки

⭕Скатерть

⭕ Стаканы

Собрались по ягоды?

В июле во всех уголках страны поспевают ягоды: ароматные, сладкие, душистые.

Если идете собирать ягоды, Вам обязательно понадобится Ведерко с крышкой в национальном стиле от компании «Камелек».

Наши адреса:

Проспект Ленина, 36 70-52-72

ТЦ «Айсберг», 2 этаж 70-54-70

Крестьянский рынок, 1 этаж 70-75-52

ТРК «Азия», 1 этаж 71-27-02