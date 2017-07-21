Летний отдых якутских звезд инстаграма

Лето 2017 года в разгаре! Купальный сезон продолжается, уже созрели земляника и красная смородина, на подходе другие ягоды и грибы. Кто-то находится в отпуске, а кто-то и работает. Мы заглянули в инстаграмы известных людей, чтобы посмотреть, как они отдыхают этим летом, а также, кто из них собрал больше лайков!

На 10 месте известный редактор газет и сайтов Юрий Городецкий (более 90 лайков). Он ездил отдыхать за реку – на Курулуур и Булуус

На 9 месте

Режиссер прогремевшего на всю страну якутского фильма «Мой убийца» Костас Марсан съездил в Хангаласский улус, посмотрел его красоты и даже подумывает остаться там жить (более 200 лайков)

На 8 месте

Хозяйка сайта «Кэрэ куо», обладательница самых очаровательных ямочек Туйаара Алаас обнаружила на даче плантацию иван-чая (более 300 лайков)

На 7 месте

Главный редактор издания «Журфикс» Яна Угарова (более 400 лайков) посетила Еланку и Амгу, где чудесно провела время и пела песни.

На 6 месте

Самая обворожительная певица якутская эстрады Варя Ларионова – Ый Кыыhа (более 750) выгуляла прелестное платье в цветочек на Табагинском мысе.

На 5 месте

Примадонна якутской эстрады, трудолюбивая Сахая отдыхает и работает на сайылыке. Где заправски доит коров и катается на тракторе (более 1100 лайков).

На 4 месте

Бронзовый призер Пекинской олимпиады, министр спорта Якутии Георгий Балакшин (более 1200 лайков) побывал на Булуусе. А вечерком совершил променад по Чочур Мурану.

На 3 месте

Главный редактор журнала «Звезды Туймаады», очаровательная певица Варя Максима (более 1500 лайков) успешно совмещала работу и отдых в селе Соттинцы.

На 2 месте

популярный и любимый всеми вайнер Виталий Щукин (более 2200 лайков) сходил на холи фест и покатался на электровелосипедах.

На 1 месте ТА ДА ДА ДАМ!!!

Самая красивая певица якутской эстрады Далаана (более 2400 лайков) отдыхала у воды и собирала землянику в Чурапче.