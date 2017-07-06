Летний досуг: филологическая академия открылась в СВФУ 

С 27 июня стартовал культурно-образовательный проект «Летняя филологическая академия» для школьников младшего возраста. С юными филологами ведутся занятия по русскому, английскому языкам, основам фольклористики, проводятся квест-игры по мотивам мировой сказочной классики и литературные викторины.

«Программа академии включает занятия по русскому и английскому языкам в игровой форме, нескучные основы фольклористики, риторические баталии в формате дебатов, квест-игры по сюжетам мировой сказочной классики, конкурсы, литературные викторины, мини-спектакли, – рассказала доцент филологического факультета Лена Румянцева. – В конце занятий слушателям вручаются сертификаты, грамоты. Каждый из них по окончании «Летней академии сказки» получит солидное портфолио, в котором будет отражена его личная история успехов и достижений».

По мнению декана факультета Галины Жондоровой, проект «Летняя академия сказки» имеет успешное начало: «Думаю, что академия имеет перспективу для дальнейшего развития и вполне может работать и во время школьных каникул в течение учебного года», – отметила она.

Для летнего проекта сформирована команда преподавателей и студентов-тьюторов, обучающихся по программе «Прикладная филология», имеющих опыт волонтерской работы при проведении Игр «Дети Азии» и организации культурно-массовых мероприятий.